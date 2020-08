Los porteños tendrán una semana con calor y temperaturas que alcanzarán los 27 grados de máxima debido a que no arribaron al centro del país "los vientos del sur que suelen llegar en el invierno, se quedaron restringidos solamente al extremo sur patagónico", explicaron este lunes desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



"Las temperaturas normales de invierno, en agosto, son las mínimas alrededor de los 9 grados y las máximas en 18", precisó Cindy Fernández, meteoróloga del SMN.



La especialista dijo que hasta el día miércoles "vamos a tener temperaturas cálidas con mínimas que van a ir en ascenso, lo más destacado va a ser el martes y miércoles donde las primeras horas del dia van a tener mínimas por encima de los 15 grados y las máximas pueden superar los 25".



En tanto, informó que para el día jueves llega "el típico frente frío de esta época del año que va a generar un descenso de temperatura, algo de inestabilidad, mucha más nubosidad y cortará el calor para volver a temperaturas invernales".



"Lo que ocurrió esta semana, por distintas condiciones que hubo en la atmosfera, no llegaron los vientos del sur que suelen llegar en el invierno, se quedaron restringidos solamente al extremo sur patagónico, no llegaron al centro de Argentina", detalló y agregó que "quedamos siempre con viento del norte".

Asimismo, Fernández, explicó que se dieron "una serie de situaciones que no son atípicas para esta época", y aunque "no es lo que más predomina", ya hemos tenido otros inviernos con condiciones similares.



Y añadió que, tanto en el centro como el norte del país tuvimos varios días seguidos con vientos del norte que empezaron a finales de la semana pasada y continúan hasta el miércoles trayendo, continuamente, "aire cálido del norte del país, Brasil y Paraguay", añadió.

"Como el aire cálido persiste varios días se genera un ascenso paulatino de la temperatura que cambia cuando rota la masa de aire y cambia a viento del sur, que es más frío", concluyó la meteoróloga.



En su actualización de las 14, el SMN indicó que con 33,8 grados, Las Lomitas, en la provincia de Formosa, registra la temperatura máxima del país; seguida por Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) con 33 y Sunchales (Santa Fe) con 32,4.



En la provincia de Buenos Aires, las localidades que registran temperaturas más altas son Junín (27,6); Morón (22,2) y Merlo (21,8).

Para mañana, martes, en la Ciudad de Buenos Aires, se espera cielo parcialmente nublado, vientos del sector norte rotando al noreste con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 26.



Y para el miércoles está pronosticado cielo parcialmente nublado, y vientos del sector norte con una temperatura que oscilará entre los 18 y 27 grados.