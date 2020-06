La Municipalidad de General Pueyrredón informó este martes que ya logró identificar y aislar a todas las personas que estuvieron en contacto con el joven que el sábado ingresó a Mar del Plata desde Córdoba con documentación falsa y quien dio positivo en el test de Covid-19.



Según se informó oficialmente, todas las personas que tuvieron contacto con el joven, de 23 años, están "identificadas y aisladas en sus domicilios en forma preventiva y no tienen síntomas de la enfermedad".



En una conferencia de prensa, el coordinador de Gabinete, Alejandro Rabinovich, aseguró este martes que el ciudadano de Córdoba que ingresó a esta ciudad el sábado pasado cometió "distintos delitos" y ya tomó intervención la justicia.



"Funcionarios municipales ya declararon en la causa judicial que abrió la Justicia Federal", explicó.

Asimismo, aclaró que "el último caso positivo autóctono data del 12 de junio, puesto que los últimos dos fueron no autóctonos de personas que provinieron de lugares con transmisión comunitaria: el del hombre que llegó de la ciudad de Córdoba y el de una trabajadora de la salud que lo hizo desde Bolivia, y cuyo caso se informó el 14 de junio".



Rabinovich encabezó la conferencia de prensa junto al secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti; el secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, y el director del SAME, Juan Di Mateo.



El funcionario municipal calificó como "irresponsable" al joven y señaló: "Que yo sepa es la primera vez que hay registro de una situación así en toda la Argentina".



"Vamos a seguir con los protocolos estrictos de ingreso a esta ciudad. No vamos a dejar que el virus ingrese a la ciudad, es más, jamas debería haber llegado hasta General Pueyrredón", remarcó.



Por su parte, el jefe de Gabinete aseguró que "los marplatenses estamos cuidándonos y llega un irresponsable de otro lado para complicar la situación. Si no hubiésemos tenido un registro de esta persona estaríamos en un problema muy grave".

Bonifatti pidió que "la pena sea fuerte para dejar un precedente" y agregó que "si se comprueba que el cordobés infectado de coronavirus contagió a otras personas en su estadía en Mar del Plata, podría ir preso por la propagación de una enfermedad contagiosa".



Por último, el director del SAME expresó que "todas las personas que pudieron estar con este joven están identificadas y aisladas en su domicilio" y aseguró que "están todas asintomáticas".



El titular del SAME informó que "ya se dio con el paradero de la novia y está aislada en un hotel al igual que el cordobés en cuestión".

El joven de 23 años ingresó a Mar del Plata el sábado pasado desde Córdoba capital y en el control instalado sobre la ruta 226, en uno de los accesos a la ciudad, se le hizo el test que 48 horas más tarde dio positivo.



Cuando se lo intentó localizar, se descubrió que había utilizado la documentación de otra persona (DNI y registro de conducir ) y un permiso de circulación por caso de fuerza mayor, tramitado para asistir a un familiar enfermo, por lo que se dispuso su aislamiento y se dio intervención a la Justicia Federal.



El joven fue localizado de todos modos horas más tarde, en una dirección que había informado al ingresar a la ciudad, y fue trasladado anoche por personal del SAME al hotel Facón de Mar, uno de los establecimientos cedidos al Municipio para aislamiento de casos de Covid-19.