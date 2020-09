El director del programa de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO (GNLC), Raúl Valdés Cotera, consideró que la incorporación de La Matanza a ese organismo mundial “es porque el municipio es ejemplo de cómo el aprendizaje a lo largo de toda la vida puede convertirse en una realidad a nivel local porque promueve el aprendizaje inclusivo en el sistema educativo ampliando el acceso a sectores más vulnerables y, al mismo tiempo, ha estimulado el uso de nuevas tecnologías al ampliar el acceso en niños y jóvenes”.



El pasado miércoles 23 de septiembre, La Matanza fue sumada por la UNESCO, junto con otras 54 ciudades de 27 países, a esta red mundial de ciudades del aprendizaje. Una membresía que obtiene con base lo realizado a través de la ejecución de políticas públicas a lo largo del tiempo. Durante el acto por videoconferencia donde se hizo efectiva la incorporación, Raúl Valdés Cotera destacó también el hecho de que “existe un firme compromiso del alcalde y de su equipo, así como de muchos otros actores de la sociedad, y esperamos con interés trabajar juntos para seguir avanzando en nuestro objetivo de garantizar la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida para todos”.



El intendente Fernando Espinoza, por su parte, consideró que este reconocimiento “es un orgullo inconmensurable y es el sueño colectivo que tenemos los 2.400.000 habitantes que somos en La Matanza de ser, de acá a unos años, la ciudad de la innovación”.



“Estamos trabajando muy fuerte en ese sentido con Silvina Gvirtz, nuestra secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas, y con Débora Giorgi, nuestra secretaria de la Producción, en generar que La Matanza tenga en pocos años más, no más de dos años, un Polo Productivo de las Nuevas Tecnologías. Queremos ser la ciudad de la innovación y en eso vamos a trabajar también con todos los sectores de la sociedad”, agregó.



El jefe comunal remarcó, en ese sentido, el rol de la educación y el aprendizaje permanente para un desarrollo inclusivo de toda la comunidad. “La educación es la que nos da las mismas igualdades de posibilidades, independientemente del hogar que hayamos nacido, para poder desarrollarnos, superarnos y progresar en la vida. Yo sueño con una Argentina donde los chicos de los hogares más humildes lleguen a la universidad y sean los profesionales que conducirán este país el día de mañana. Y eso se logra con mucha presencia del Estado, no se puede lograr de otra forma”, dijo.



La secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas, Silvina Gvirtz, resaltó que el Municipio viene desarrollando desde hace años importantes políticas educativas para garantizar el acceso universal al aprendizaje en todos sus niveles. “ La Matanza se enfoca en tres áreas de trabajo: fortalecimiento del aprendizaje, en el cual aseguramos que los chicos estén escolarizados y puedan asistir a la escuela desde la primaria hasta la secundaria; fomentar la alfabetización de Ciencia y Tecnología en el municipio; y la vinculación entre la educación y el mercado del trabajo”, dijo.



Raúl Valdés Cotera, director del programa de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, también ponderó que La Matanza “está comprometida con la educación y, a la vez, es muy interesante ver cómo la cultura aparece como pieza clave y transversal a través de la organización de actividades públicas para la promoción y celebración del aprendizaje”.



Finalmente, el intendente Fernando Espinoza aseguró que “este no es un premio a Silvina ni es un premio a un intendente. Este es el premio a todo el pueblo de La Matanza y sobre todo a toda su comunidad educativa. Muchas gracias por lo que hemos hecho y vamos por mucho más”.