Desesperado por no poder percibir el salario por el cual hizo varios trabajos de albañilería en un taller del barrio de Pompeya, un hombre de ciudadanía paraguaya se atrincheró en el lugar con su familia (esposa y tres hijos) ya que denunció que "no recibió ni un peso" del empleador desde el pasado viernes, y no tiene para comer.

Pedro, junto a su familia.

La dramática decisión la tomó Pedro que denunció a Crónica HD: "Me deben 80 mil pesos por los trabajados de albañilería que hice, y no quiero irme de acá porque quiero cobrar por lo que hice. El (en alusión al empleador) me da plata de a poco pero no me alcanza. Me siento desamparado porque nadie me viene a ayudar, hace tiempo que estoy acá y me acusan de usurpar una casa y no es así".

El hombre agregó: "Estaba haciendo varios trabajos en este lugar y finalizando la zona del tinglado, para que luego continuara un albañil, quiero cobrar mi trabajo y poder pagarle a la gente que trabajó conmigo. Estoy con mi familia sin comer desde el sábado, y esta persona no tiene palabra, le hablé de mi situación y me dijo que era un ladrón frente a mis hijos y es mentira, me discrimina porque soy extranjero. Me cortaron la luz pero todavía tengo agua, y quiero que retiren la denuncia porque no soy un delincuente, quiero trabajar, cobrar y no soy usurpador".

El hombre dice que le deben 80 mil pesos.

En tanto, efectivos de la Policía de la Ciudad ingresaron al galpón y le pidieron al hombre que salga del recinto en un intento de desalojo, y ante la negativa del mismo, quien filmó toda la situación y la subió a las redes sociales, los agentes del orden asentaron la situación en un acta.

Por otra parte, uno de los compañeros de Pedro llegó hasta el taller, y agregó preocupado que "vine a apoyarlo porque está sin comida dedse el sábado y no se le puede dar nada, no se le puede alcanzar comida porque si sale a la puerta lo detienen. Nadie vino a ayudarlo, ni siquiera hay un fiscal para que corrobore lo que pasa acá".