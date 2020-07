Al presentar en la residencia de Olivos la nueva etapa de Asistencia al Trabajo y la Producción ( ATP), Alberto Fernández afirmó que el coronavirus "puso en evidencia la debilidad del sistema económico", y remarcó que "las economías se vuelven sólidas cuando se invierte y se produce".

El Presidente destacó hoy el rol de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de empleo, y reveló que analizó con dirigentes sindicales “la idea de construir una especie de multisectorial de pymes y trabajadores para ir pensando el futuro, y ver qué aporte puede hacer cada uno en una Argentina que crezca y tenga un desarrollo igualitario, donde ganen todos”.

En la misma presentación, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, precisó este viernes que el programa ATP será “recalibrado” para continuar apoyando hasta diciembre a las empresas de hasta 600 trabajadores cuya facturación fue negativa en junio frente a 12 meses atrás.

Además, confirmó que “se les va a pagar el equivalente a la mitad del salario de los trabajadores”, con un piso de un salario mínimo vital y móvil y un techo de 1,5, y aclaró que se mantendrá el apoyo a las compañías en sectores “críticos” como turismo, gastronomía, salud, deportes y cultura.

"El programa busca que la pandemia no arrastre a nuestras empresas y a los trabajadores. Que todos sigan sobrellevando el esfuerzo sabiendo que hay un Estado atrás ayudando a pasar este mal momento", destacó Fernández.

Y agregó: "Pensamos un plan de más de 60 medidas que vamos a empezar a plantearle a la sociedad desde la próxima semana para empezar a construir un futuro más definido y saliendo de esta crisis".

"La Argentina que viene nos necesita a todos. La economía mundial derrumbó la economía mundial y dejó en evidencia la debilidad del sistema fundado mucho más en el sistema financiero que en el de producir", sostuvo.

La presentación se lleva adelante a través de una videoconferencia desde la residencia de Olivos, en la que participan representantes de cámaras y federaciones PyME, así como del ámbito gremial y titulares de pequeñas y medianas empresas de todo el país.

El secretario general de la CGT Héctor Daer, y el diputado nacional y referente de la CTA, Hugo Yasky, fueron algunos de los presentes.

El Gobierno implementó por la pandemia el programa de ATP, por el cual se les paga parte de los salarios a empresas pymes, además de otras medidas tributarias, y remitió al Congreso una amplia moratoria impositiva.

"El ATP ha sido muy exitoso: es el programa de transferencias directas a trabajadores más grandes de la historia argentina", remarcó esta mañana el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, en declaraciones a El Destape Radio. Y adelantó: "Hay algunos cambios en el programa, pero la filosofía del programa se mantiene, pero a medida que la actividad se recupere, iremos ajustándolo".

Moroni descartó que este programa "desaparecerá de golpe" tras la pandemia, sino que -insistió- "se irá ajustando al movimiento de la actividad económica". "Estamos estimando unos doscientos y pico mil de puestos de trabajo menos, pero las medidas de protección del empleo han sido eficaces, porque vemos que el principal problema que tenemos es que la creación de empleo es cero y la renovación de contratos temporales es cero", agregó.

"Hoy tenemos menos bajas por despidos que años anteriores, pero se destruyó la generación de empleo. Hay despidos, pero no hay mucha diferencia con otros años", dijo.

En otro tramo de la entrevista, aseguró: "Hay sectores que en la apertura van a arrancar mas tarde, es un programa que va cambiando, no tiene sentido asistir a quienes ya están trabajando. Es un programa que tiene flexibilidad y cuando ese programa masivo no sea necesario será vigente el programa REPRO, que lo hemos mantenido para cuando no se requieran asistencias masivas sino particulares. Estamos asistiendo a los trabajadores de temporada, que no estaban incluidos en el ATP, alrededor de 6.500. También hemos abarcado a los trabajadores de cooperativas, unos 35 mil".

Por otro lado, el Ministro afirmó: "No es necesaria una reforma laboral, esas palabras con esa carga que tienen no están en nuestro diccionario. Sí creemos que hay discusiones que dar en los convenios colectivos, algunos merecen discusión pero no reforma laboral, hay convenios más modernos, más viejos, pero deben discutirse dentro del esquema de las paritarias".

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Con respecto al conflicto entre el Sindicato de Camioneros y Mercado Libre, Moroni explicó que "ese es un convenio que tiene algunas discusiones que están vigentes". "Se manejan distintos esquemas de jornada no tengo una opinión formada pero habilitar plenamente las modificaciones sin límite de la ley por supuesto que no estamos de acuerdo", afirmó.

Sobre el Acuerdo CGT - UIA, el Ministro indicó que "la Ley de Contrato de Trabajo ya contempla suspensiones sin salario en casos de fuerza mayor, como el que estamos. Lo que hizo este acuerdo fue poner un piso que garantizó un ingreso".

Ante consulta referida sobre los sindicatos que aprobó la gestión Sica, concluyó: "Hay discusiones diversas ahí, en carga y descarga. Hay impugnaciones que están en etapa judicial. Las últimas no tienen personería sino inscripción, para los jueces es muy difícil restringir la inscripción de personerías. Las posibilidades de restringir las simples inscripciones desde el Ejecutivo son bajas pero hay una distinción entre eso y la personería gremial. Muchos tienen simple inscripción".