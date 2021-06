"Me vacuné. Tengo la Sputnik en el cuerpo", contó el humorista y mago Agustín Aristarán en sus redes sociales. Radagast -su pseudónimo artístico- instó a sus seguidores a anotarse para recibir cualquier tipo de vacuna contra el coronavirus, para poder frenar la segunda ola de la pandemia.

Aristarán publicó un video en su cuenta de Instagram, en la que posee un millón y medio de "followers", contando que tras "anotarse hace un montón de tiempo" lo inocularon. "No se me pegó nada en el cuerpo, creo que chip no tengo", bromeó Radagast antes de dar detalles de su experiencia.

.

Radagast dijo: "Tengo un problema bronquial, nada grave. Me llegó el tiempo de vacunarme. Pensé que iba a tardar mucho más. Me llegaron un montón de mensajes también, el 97% muy buena onda".

El humorista también reveló que recibió comentarios desagradables acusándolo de ser beneficiado por "ser de algún partido político" y que "lo que se había puesto era veneno y que se iba a morir". Con su posteo, buscó concientizar a quienes lo siguen para que evacuen sus miedos.

Por ultimo, culminó deseando que "toda la Argentina y todo el mundo esté vacunado para poder volver a salir a la calle".

Mirá el mensaje de Radagast