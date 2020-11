Jennifer Dahlgren Fitzner, una atleta argentina especializada en lanzamiento de martillo y que ha representado a nuestro país en varias ocasiones durante los Juegos Olímpicos, contó su historia de frustración a través de Instagram y pidió que la reglamentación de la ley de talles que ya fue sancionada hace un año atrás.

Según contó en su publicación, bajó 20 kilos de grasa de un verano a otro y toda su ropa vieja le "baila". Sin embargo, no puede comprar ropa nueva porque aún así no encuentra talles que le entren.

"Hoy estamos a un año de la sanción de la Ley de Talles Nacional pero sin su reglamentación ni implementación. Realmente harta estoy de esto. De que las vendedoras te traten mal y te digan ‘no, talles especiales no trabajamos’. Harta de enamorarme de prendas en las vidrieras sabiendo que no hay chance que tengan talle para mi", manifestó.

Agregó: "Estoy harta de sentir que es mi cuerpo el que tiene que entrar en la ropa, y no que la ropa me entre a mi. Harta de llorar en probadores, frustrada de probarme prendas sabiendo que no me van a entrar pero teniendo la esperanza de que si. Harta de la soberbia e indiferencia de las marcas de ropa. Harta de llegar hasta acá, de luchar lo que luchamos por esta ley y que no se implemente".

Junto al texto, publicó una imagen en la que se la ve mostrando lo grande que le queda su short viejo debido a los 20 kilos de grasa que logró bajar desde el verano anterior a este.

La foto que publicó la deportista.

Fitzner fue una de las máximas militantes del movimiento de la ley de talles. En sus redes sociales, contó su historia personal y aseguró qu. transformó el bullying al que fue sometida de chica por su tipo de cuerpo para aconsejar a los más chicos, generar consciencia y por supuesto, luchar por más igualdad y aceptación de los cuerpos. Luego de convertise en Embajadora INADI, se convirtió en uno de los íconos que más visibilizó la lucha en el ámbito deportivo.

El día que se sancionó la ley de talles, Jennifer celebró y manifestó: "Hace un año lloraba en mi auto frustrada con mi cuerpo por no entrar dentro de los parámetros de la moda. Pensaba que estaba sola, que solo a mí me pasaba, pero somos muchas las que sufrimos durante muchos años esta discriminacion de la mano de la industria de la moda. Pero nuestras voces fueron escuchadas y hoy en la Cámara de Diputados votaron a favor de esta Ley tan especial y escencial".