"Le truncaron el sueño de ser papá", expresó, con profundo dolor, Darío, tío de César Santillán, quien perdió la vida a fines de marzo pasado en la ciudad de La Plata.

El joven, funcionario penitenciario, fue arrollado por una automovilista que no reflejó pena alguna tras el trágico accidente. Por lo tanto, mientras la tristeza golpea por la ausencia de César, sus seres queridos exigen la detención de la mujer, que permanece en libertad.

El pasado lunes 29 de marzo, luego de una jornada exhaustiva de trabajo, César Santillán, de 29 años, deseaba regresar a su vivienda para descansar, pero en primera instancia visitó a su mamá. Luego decidió acudir a un cajero automático y de ahí retornar.

El más cercano se hallaba en 1 y 72, de la ciudad de La Plata, a pocos metros del hospital San Martín, y hacia allí fue Santillán desde la localidad de Berisso, de donde era oriundo.

Los detalles del violento episodio

Cuando estaba arribando al lugar, un vehículo Ford Fiesta embistió la moto que conducía César y posteriormente a otro rodado, en el que se desplazaba una pareja. Producto del impacto, el joven, que se desempeñaba como suboficial del Servicio Penitenciario, murió en el acto. El brutal accidente fue caratulado como "homicidio culposo y lesiones culposas", razón por la cual la mujer que manejaba el automóvil permanece en libertad.

En este sentido, Darío, tío de la víctima, señaló a Crónica que "la pérdida es muy grande, el enojo es enorme. Nos hubiese gustado que la conductora nos pida perdón". El testimonio da cuenta de la reacción de la automovilista, tras el hecho fatal, puesto que también "ella, que es doctora, nos mandó una carta documento, la caradura, porque mi sobrina hizo una publicación en Facebook denunciando lo que pasó, y la acusada dijo que dañamos su trayectoria profesional, pero poco le importa el daño irreparable que nos causó a nosotros".

La partida inesperada, violenta e impune de César es causal de una tristeza aguda, difícil de dejar atrás para su familia, tal cual lo detalló su tío, quien reveló que "me duele el hecho en sí, porque tenía planes de ser papá y le truncaron el sueño".

Ante semejante confesión desgarradora, Darío dejó en claro que "estamos conviviendo con el dolor. No se puede no caer, porque nos robaron la sonrisa, porque se crio con nosotros, me acuerdo cuando mi hermana me dijo que estaba embarazada, no le pudimos dar el último beso, y nos destruyeron a todos, su ausencia es terrible y le pedimos que siga en nuestros corazones. Pero tenemos que hacer justicia porque no puede quedar impune".

Así quedó el vehículo en el que se transportaba César Santillán