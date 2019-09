Tras la confirmación de tres casos de sarampión confirmados el viernes pasado (dos en niñas de 11 meses), las autoridades sanitarias dispusieron bajar en forma extraordinaria la edad de vacunación a los bebés de 6 a 11 meses que vivan en la Ciudad de Buenos Aires y en 13 municipios de la zona norte de la Provincia. Los bebés menores de un año conforman el grupo más vulnerable frente al sarampión porque el Calendario Nacional de Vacunación establece que la primera dosis de la triple viral que protege contra la enfermedad (y también contra paperas y rubéola) se aplica al año de vida.

Se trata de una "dosis cero" que no reemplaza a la primera dosis, ni a la segunda, que se da al ingreso escolar. Son de aplicación gratuita y obligatoria. La estrategia abarca a niños y niñas de la Ciudad y de los municipios de la región sanitaria V, conformada por los municipios de Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López y Zárate.

En agosto del año pasado y en el brote post Mundial de Sudáfrica de 2010, también se resolvió bajar la edad de vacunación. Los especialistas aseguran que ante una amenaza de sarampión hay que actuar rápido, ya que se trata de transmisión respiratoria. La decisión fue tomada en una reunión mantenida ayer entre referentes de la comisión con el secretario de Salud Adolfo Rubinstein y los ministros de Salud de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Ana María Bou Pérez y Andrés Scarsi.

En lo que va de septiembre se confirmaron seis casos de sarampión y en lo que va del año, suman 12. Argentina eliminó la circulación de sarampión hace casi 20 años (en 2000) y desde entonces todos los casos registrados (alrededor de 45) fueron importados o vinculados a la importación.

Hay riesgo de epidemia, por eso se requieren de acciones rápidas. El virus del sarampión es extremadamente transmisible, 9 de cada 10 personas susceptibles en contacto con el virus pueden infectarse, no tiene tratamiento específico y puede complicarse e incluso ocasionar la muerte.

Los grupos de mayor riesgo son los menores de cinco y los mayores de veinte años, especialmente quienes presenten trastornos nutricionales o las defensas bajas. La Secretaría de Salud llamó a la población a “acercarse a un centro de salud u hospital para recibir la vacuna en caso de no habérsela aplicado con anterioridad”. Los niños de 12 meses a 5 años deben acreditar una dosis de vacuna triple viral, mientras que los mayores de 5 años tienen que contar con dos dosis de doble o triple viral. En tanto, niños y niñas de 6 a 11 meses que viajen a áreas de circulación viral activa deben recibir una dosis de la triple viral, que no debe ser tenida en cuenta como la primera establecida por el calendario nacional. Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse, ya que se las considera inmune.