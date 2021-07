El Batman cordobés chocó este sábado por la mañana con su "batimovil" en el barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba. El hombre se autodenomina el " Batman Solidario" y anda en su batimóvil, visitado los hospitales pediátricos de la ciudad.

El incidente tuvo lugar en la esquina formada por las calles Obispo Castellanos y Agustín Garzón. Según pudo verse en las imágenes, el batimovil del imitador del personaje de ficción no sufrió daños mayores.

Por su parte y según informó el medio Vivir en San Vicente, el hombre que porta la icónica máscara sólo tuvo algunas heridas leves. En ese sentido, no se registraron otras víctimas.

El hombre, que no reveló su identidad, vive en barrio Bella Vista. Además, tiene 52 años y tres hijos a los que crió en soledad. Trabaja como albañil, maestro mayor de obras y gasista.

El proyecto " Batman Solidario" en Córdoba

Según aclara en su cuenta de Facebook, este enmascarado cordobés recorre los pasillos de los hospitales infantiles para alegrar la estadía de los chicos enfermos. Hace unos años, el Batman Solidario creó el proyecto por su cuenta, con el objetivo de ayudar a su sobrina, quien quiere vestir el traje de Batichica.

En su acción solidaria, Batman denunció que los hospitales no tienen sábanas, colchones y protestó que hace falta pintar las salitas, entre otras cosas.

.

"Batman no quiere protagonismo; quiere que lo acompañen, que se sumen. Que lo único que importa hoy es la felicidad de los niños", afirmó el héroe con su batimóvil.

En una nota que le realizó el medio local Cadena 3 hace dos años, el personaje caritativo contó que todos los miércoles visita el Hospital Infantil de Córdoba, donde entrega juguetes.

El Batman Solidario dona juguetes a los niños internados en el Hospital Infantil de Córdoba.

"Yo compro los juguetes en la Cortada Israel que me hacen precio y a veces recibo donaciones de gente. Es algo que no me esperaba, pero los chicos me esperan todos los miércoles. Hay algunos que hace mucho que están internados y no encuentro una forma de describir de lo lindo que es", contó el Batman cordobés.

"Siento que de alguna manera los curo", dijo el Batman Solidario.

"El primer día que me puse el traje fue una ilusión hecha realidad. Me costó tanto sacrificio que tenerlo fue cumplir parte de un sueño", relató esta vez al medio La Voz.

.

Además, contó que desde el primer momento que entró al hospital y ayudó a los chicos, sintió algo que se repitió en el tiempo: "Siento que, de alguna forma, los curo", aseguró.

Cualquier persona puede darle una mano con su proyecto. Para ello, pide que lo contacten a través de su página de Facebook llamada " Batman Solidario Córdoba".