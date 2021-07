Los trabajos prácticos finales de la escuela o bien de la Universidad son el karma de los alumnos que se ven enloquecidos por estas instancias evaluativas poco antes de que culmine el cuatrimestre. En muchas ocasiones, los estudiantes llegan a su punto máximo de estrés cuando no alcanzan a finalizar el trabajo o tienen graves inconvenientes horas previas al momento de entrega.

Esto último le ocurrió a una joven que le envió un mensaje a la profesora a su casilla de email contándole el terrible e intempestivo percance que tuvo al momento de entregar la edición de un video, que tenían que realizar los alumnos para un trabajo práctico final. Lo que más llamó la atención de todos los usuarios de Twitter, donde la joven compartió lo que le había escrito a la profesora, es una foto de ella llorando y haciendo puchero, la cual adjuntó en el correo electrónico.

"Hola profe, buenas noches. Perdón la hora y le juro que no me va creer pero estoy desde las 9 de la noche editando el video y recién termino, resulta que para descargarlo no tenía almacenamiento y el celular me pidió que borre archivos. Sin querer borré los videos que había grabado y apreté definitivamente y desaparecieron del video editado y de la faz de la tierra porque no está en la papelera. Le quería preguntar si usted sabía cómo los puedo recuperar pero me quiero morir porque estoy desde hace cuatro días con esto y no puedo creer que me haya pasado esto", (sic) le explicó la alumna @santanacandee a sus profesores en este extenso mail que compartió en Twitter.

"Perdón si le parece mal pero le adjunto una foto llorando para que me crea. (se las mandé a mis amigas x eso las tengo)", concluyó la chica en el mensaje, quien ella misma criticó su redacción, en el hilo de Twitter. "Redacción a marzo", sentenció.

La foto de ella llorando y "haciendo puchero" que le envió a la profesora.

lloren conmigo o ríanse de mí, xq yo ya vali verga pic.twitter.com/ny6KxV0rF4 — knd✨ (@santanacandee) July 2, 2021

.

A pesar de que la historia quedó trunca hasta el momento, la joven aclaró que, "para todos los que preguntan", la profesora nunca le respondió, pero cuando lo haga, ella prometió subir otro tuit en el que les mostraría a sus seguidores y demás usuarios la contestación de la docente. "jjsjsj gracias x la empatía loko los quiero", (sic) sostuvo.

.

Entre los muchos comentarios y tuits citados, se destaca el de la usuaria Laura Palmera, que fue el que más comentarios, me gusta y retuits tuvo: "Como se vas a adjuntar una selfie llorando a la profesora? Literalmente la peor generación", sostuvo la internauta.

Además, otros internautas dejaron su postura con respecto al tema, y compartieron memes y comentarios al tuit original de la joven.

Los comentarios y memes de Twitter

AAAAAA dios mio LA VERGÜENZA — mamichula (@motherofcobayos) July 3, 2021