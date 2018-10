Por Gabriel Arias

Luego del anuncio del secretario de Energía, Javier Iguacel, respecto a un nuevo incremento en las tarifas del gas por medio de un “ajuste retroactivo” de las empresas por la inflación, la voz del pueblo no se hizo esperar y como era de esperar, en todos los casos hubo un repudio por la medida y algunos analizan la posibilidad de presentarse en las empresas concesionarias para realizar el reclamo.

Indignado con la nueva boleta de gas en sus manos, un taxista llamado Miguel le comentó a Crónica que “es una vergüenza esto, no sólo te aumentan, sino que si no lo pagás te intimidan con una carta y después te lo cortan. En la boleta actual me vino 2.500 pesos cuando en la anterior fue de 1.550, es decir, que aumentó más de mil pesos de una a otra. Lamentablemente, la voy a tener que pagar sin reclamar porque el reclamo en este país no conduce a nada en lo absoluto”.

Hay resaltar que días atrás, Iguacel en rueda de prensa dió los detalles del “nuevo golpe” a los bolsillos de los consumidores, que según el gobierno nacional “rondará entre los 90 y 100 pesos” por vivienda, algo que se cree que será mayor a lo anunciado. Además, este retroactivo se podrá pagar en 24 cuotas, es decir, hasta finales del 2020, con lo cual se piensa que con esta polémica medida, las empresas pueden recibir compensaciones por la inflación de este año.

Volviendo a la opinión de la calle, Sergio agregó con mucha bronca que “es ilegal lo que quiere hacer el gobierno porque no puede haber cobro retroactivo. La verdad no sé que decir, lo voy a hablar con mi hija que es abogada y veremos si el tema del reclamo en las empresas es conveniente. Estaría bueno que la oposición se hiciera eco de esto porque es un perjuicio para la gente”.

Parado junto a su esposa, Raúl se manifestó preocupado por la situación, al argumentar que “esto es una locura insostenible, porque llega un momento que no sabés como hacer para pagar la boleta. A nosotros nos vino 4.500 pesos, cuando en la anterior llegó cerca de dos mil. No se entiende cómo hay una enorme diferencia entre un mes y otro. Vamos a averiguar qué pasos seguir para hacer el reclamo a estas empresas”.

Finalmente, un comerciante del barrio de Balvanera, de nombre Oscar, añadió angustiado que “la única que te queda es pagar porque sino hasta te cortan el servicio. No voy a reclamar porque a la larga no termina sirviendo para nada, porque es así. Lo cierto, es que me vino 3000 pesos de factura de gas y no sé cómo lo voy a pagar”.