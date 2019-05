Efectivos de la Prefectura Naval Argentina, Bomberos y personal de Defensa Civil este miércoles continuaban la búsqueda por quinto día consecutivo de un pescador de 36 años que en la noche del viernes cayó desde una pequeña embarcación cuando fue a retirar unas redes de pesca en la zona ribereña de Berisso.

"Se está realizando un importante operativo en la zona donde se produjo la caída, y si bien se rastrillaron unos dos mil metros aledaños al arroyo, la búsqueda queda sujeta a la crecida del Río de La Plata”, dijo este miércoles a Télam el jefe de Bomberos de Berisso, Claudio Monte.

El operativo se realiza en una zona de canales del arroyo El Pescado con varias embarcaciones, semirrigidos y kayak desde el final de semana en el cauce del canal, además de utilizarse un drone aportado por Defensa Civil de la comuna.

“Se está buscando no solo por los cursos de agua porque no descartamos nada, pero la zona presenta dificultades no solo por la crecida del río, sino también porque se trata de terrenos de bañados y monte ribereño” afirmó Monte.

El joven desaparecido es Juan Lezcano, quien en la noche del viernes ingresó al arroyo para retirar unas redes de pesca “cuando la pequeña embarcación, tipo piragua, golpeó contra un tronco y se dio vuelta", según precisaron fuentes que participan del operativo.

“El operativo, que incluye una veintena de efectivos que buscan por tierra y agua en la zona del arroyo El Pescado y playa La Bagliardi, continua por quinto día consecutivo para dar con el paradero del joven", dijeron fuentes de seguridad de la comuna.

Asimismo, fuentes cercanas a la investigación señalaron que el joven "es oriundo de la zona" y que "es habitual que los vecinos entren al arroyo, ya que la pesca forma parte de la dieta familiar".