El presidente ejecutivo de la empresa Ocean Infinity, a cargo del hallazgo del submarino ARA San Juan, Oliver Plunkett, aseguró que sería "muy compleja" y "arriesgada" una operación para reflotar la embarcación hundida a 907 metros en el Océano Atlántico pero se mostró dispuesto a "ayudar" al Gobierno argentino.



El CEO también señaló que por ahora no recibieron un "requerimiento de sacar el submarino a la superficie" pero aclaró que están dispuestos a "ayudar" al Gobierno argentino "en el camino que decida".



"Ha habido varias operaciones de rescate de embarcaciones del fondo marino. No sé si ha habido un recupero de un submarino a esas profundidades. Sin duda sería una operación muy compleja", remarcó Plunkett a la cadena CNN en Español.



Respecto de la posibilidad de que una operación de este tipo pudiera afectar el estado del casco del submarino, apuntó: "Todas las operaciones en el mar son arriesgadas. Sin duda, si un submarino que ha pasado por un daño catastrófico, un movimiento puede dañarlo aún más. Eso puede ser un elemento para analizar en este proceso".



Detalles del hallazgo



La empresa estadounidense Ocean Infinity fue la ganadora de la segunda licitación abierta en agosto último por el Gobierno argentino para buscar los restos del submarino, cuya última comunicación con tierra había sido el 15 de noviembre del año pasado, con 44 tripulantes a bordo.



Luego de semanas de búsqueda, el buque de la empresa estuvo a punto de regresar a Sudáfrica, donde analizarían la información que habían recabado antes de retomar la búsqueda el año que viene.



"Estábamos listos para suspender la operación para revisar los datos, ver la evidencia inicial y reevaluar con expertos. Queríamos responder a la pregunta de por qué el submarino no estaba donde pensábamos que estaba", aseguró.



Sin embargo, según Plunkett, "a última hora" decidieron volver a registrar en un área donde ya habían pasado. "Una de las personas de nuestro equipo señaló el lugar donde finalmente estaba el submarino como una de las zonas para volver a buscar y regresamos", dijo, y agregó: "Fue increíble la decisión de encontrarlo en la última hora del último día".



"Tuvimos mucha ayuda de la Armada Argentina, que nos dio mucho material. También tuvimos apoyo de la Armada Real Británica, que participaron en el rescate inicial, y de otros expertos con los que pudimos armar un plan de búsqueda", agregó.



Por último apuntó que los registros fílmicos y fotográficos que se tomaron de los restos del submarino y la zona donde yace -que ascienden a unas 67.000 piezas- "están en alta definición" y que las imágenes que se mostraron a la prensa son sólo "capturas de video".



"El trabajo de revisar esas imágenes nos permitirá armar la escena completa del accidente para determinar el próximo paso", concluyó Plankett.