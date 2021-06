Eduardo "Cabito" Massa Alcántara se encuentra internado en el Hospital Británico de Buenos Aires y el mismo humorista reconoció que "está muy jodido".

A fines de la semana pasada, el ex Basta de Todo, se expresaba a través de una historia en la red social Instagram en la que hacía un llamado a la solidaridad de sus seguidores.

"Necesito dadores de sangre para mí, 0 negativo. Hospital Británico de lunes a viernes de 8 a 15 hs. Eduardo Massa Alcántara", decía la publicación.

El posteo de Cabito en Instagram.

Una de las primeras en orar por su salud y gente para donar sangre fue Mariana Fabbiani, quien se tomó un tiempo en su programa para anunciar: "Vamos a ponernos serios. Nos acabamos de enterar que está internado Cabito".

"Sí, necesita sangre. (Los dadores) deben tener de 18 a 65 años y pesar más de 50 kilos. Si lo pueden ayudar...", añadió.

Christophe Krywonis junto a su amigo Cabito.

"Hacemos un llamado a la solidaridad para todos los que puedan donar. Le mandamos un beso muy grande. Cabito, vamos, ¡fuerza! A ponerle garra, que pasaste por muchas cosas. ¡Vamos!", cerró sobre el tema.

La súplica de Christophe Krywonis por la salud de Cabito

Christophe Krywonis, que es muy amigo de Cabito, publicó un conmovedor video en su cuenta personal de Instagram pidiendole solidaridad a sus conocidos y quienes estén con ganas de dar una mano en tiempos de pandemia.

"El amigo Cabito necesita además que nuestro cariño un poco de sangre. Va la información: tienes que tener entre 18 y 55/65 años (no recuerdo bien la edad máxima). Ser 0 negativo", afirmó el cocinero francés.

"Vas derecho viejo al @hospitalbritanicoarg sin pedir turno de día 8 hasta las 15 hs de lunes a viernes. Avisás que es para dar sangre a EDUARDO MASA ALCANTARA", señaló

La charla con Gastón Pauls en Seres Libres por Crónica HD

Cabito participó del ciclo de entrevistas "Seres Libres" de Gastón Pauls por Crónica HD y confesó los problemas que le trajo su obesidad.

El humorista dijo que llegó a pesar 200 kilos y que decidió someterse a una complicada operación de bypass gástrico en marzo de 2017 que se complicó.

Al ser consultado por Pauls de por qué se encontraba en esa condición, aseguró: "No lo tengo tan claro. Fue paulatino. Como pasa en cualquier exceso de tu vida, hay una trampa en sí misma respecto a mañana tengo la chance de mejorar. ‘Mañana empiezo la dieta’, ‘mañana dejo la merca’, ‘mañana dejo de jugar’ o cualquier adicción que vos tengas".

"El problema de la adicción a la comida, que hay distintos factores que hacen que una persona sea obesa o hiper obesa que tienen que ver con la información…. Quien es adicto al cigarrillo, un día deja el cigarrillo, rompe esa barrera y no fuma más. A la cocaína, lo mismo. El gordo, toda la vida tiene que seguir probándose a sí mismo porque toda la vida tiene que comer, porque de eso depende su vida. Es muy difícil", dijo.

También habló sobre cómo vivió sus momentos más "oscuros". "Uno se acostumbra a convivir con el dolor. Lo naturalizás. Yo no me podía poner las medias. Cosas tan básicas como esas. De hacer veinte o treinta metros y que valgan la pena. Me agitaba. Tenía apneas. He llegado a dormir medio sentado. La gente piensa que sos gordo porque no tenés fuerza de voluntad. Hoy por hoy, gordo es la única calificación que podés decir en televisión y no pasa nada", cerró.