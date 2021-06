Ricardo Omar Almirón, el enfermero que cuidaba a Diego Armando Maradona durante el turno noche y madrugada en la internación domiciliaria previa a su muerte, complicó este lunes la situación de su jefe Mariano Perroni, de la médica de la prepaga Nancy Forlini y de la psiquiatra Agustina Cosachov, al afirmar que ninguno de estos tres imputados se preocupó por la situación cardiológica del paciente, ni le dieron la historia clínica del "10", informaron fuentes judiciales.



Tras declarar durante cinco horas, Almirón también reveló que él entregó sin la firma del paciente y cuando ya había fallecido, una serie de planillas que luego aparecieron con la supuesta firma del exDT de Gimnasia, por lo que los fiscales investigarán si hubo en estos documentos una falsificación de la firma del "10".

El trabajador de la salud, que dio su relato y además contestó preguntas, explicó que la internación domiciliaria era, a su manera de ver, sumamente deficiente e, incluso, la comparó con una anterior en la que había trabajado días atrás.

Según su versión, solo le dijeron que Diego es un paciente "psiquiátrico" y nadie le acercó ningún tipo de historia clínica a pesar de que la pidió.

Además, contó que solicitó que se le suministrara una serie de elementos e instrumentos que nunca le dieron: "pedí un monitor cardiaco, un tubo de oxígeno, un desfibrilador, prolongadores y sueros pero nunca me los dieron. También pedí un saturómetro y un tensiómetro que me llegó recién 3 días después de mi llegada a la casa".

Con respecto a las horas previas a la muerte del Diez, explicó que la noche anterior fue a la habitación de Diego cerca de las 22 y le tomó los signos vitales y le dio la medicación y que hasta ese momento, estaba con vida.

Además, aseguró que antes de irse al día siguiente a las 6.30, vio a Pelusa "de lejos desde la puerta".

También comentó que lo vio "taquicárdico", pero que esa situación era habitual en la vida del ex técnico de Gimnasia de La Plata.

Manifestó que todo lo que veía lo informaba en un grupo de Whastapp, del cual participaban su jefe Mariano Perroni, la nexo con la obra social Nancy Forlini y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Esta situación complicó a los tres mencionados, ya que estaban enterados por completo de cada una de las situaciones.

Hasta el momento no se tenía conocimineto un verdadero escándalo que ocurrió con una planilla y una firma de Diego Maradona.

Almirón explicó que, ya con Maradona muerto entregó a su superior Perroni una plantilla con el detalle de lo realizado día por día sin la firma del Diez.

Sin embargo, consta en el expediente que ese documento apareció luego con una firma transversal que ocupaba todos los casilleros supuestamente de Diego, la cual está siendo investigada para ver si fue falsificada.

"Cuando me contaron respecto del trabajo que iba a tener no me dijeron que tipo de paciente iba a cuidar, solamente que debía hacer control de signos vitales, suministrar medicamentos, cuestiones de enfermería domiciliaria y evolución de la cicatriz post operatorio pero en ningún momento me comentaron ni me entregaron una epicrisis de Diego", afirmó.