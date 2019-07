La instrumentadora quirúrgica que participó desde el inicio en el procedimiento en el que murió la periodista Débora Pérez Volpin el 6 de febrero de 2018, en un sanatorio de Palermo, complicó este miércoles al endoscopista y a la anestesista al no recordar detalles claves que sustentan las versiones de los acusados o sus peritos de parte.



Miriam Eliana Frías, la instrumentadora que fue la única persona que estuvo desde el inicio del procedimiento junto al endoscopista Diego Bialolenkier y la anestesista Nélida Inés Puente, declaró durante casi dos horas ante el Tribunal en la causa donde los profesionales médicos están acusados de "homicidio culposo" por la muerte de la periodista y legisladora porteña.



Frías dijo que cuando el procedimiento se desarrollaba con normalidad "algo sucede con la paciente", y Puente y Bialolenkier le ordenan "llamar urgente a la cardióloga".



"¡¿Qué pasó, qué pasó?!; ¡llamá a la cardióloga urgente!", contó que le ordenaron repentinamente la anestesista y el endoscopista, pero no recordó que "haya pasado algo" en el procedimiento, en un momento que, estimó, habrían transcurridos "diez o quince minutos de iniciado el estudio".

"Fue todo tan rápido que no sé si sonó o no una alarma", afirmó esta testigo clave, quien en distintas ocasiones dijo no recordar detalles que resultan vitales en las versiones ofrecidas por Puente, quien prestó una extensa declaración indagatoria el lunes, como por los peritos de parte del endoscopista que apuntaron contra la anestesista.



Algunos de esos detalles cruciales son que, según la anestesista, toda la crisis se desencadenó cuando en un momento del procedimiento se mueve el cuerpo de Pérez Volpin y se sale el oxímetro de su dedo índice derecho, por lo que empezó a sonar la alarma y, en la maniobra de querer acomodarle el brazo, Puente rozó el abdomen de la periodista y notó que estaba rígido.

En ese instante, siempre según su relato, levantó la sábana que cubría el cuerpo de Pérez Volpin y vio que el cuerpo se encontraba "completamente hinchado, como un tonel".

El endoscopista y la anestesista, en el banquillo de los acusados (Télam).

También sostuvo que hasta que ella se retiró del quirófano para ir en busca de la cardióloga Agustina Ramos, el cuerpo de Pérez Volpin se encontraba "cubierto por una sábana" y que recién vio que estaba descubierto cuando le estaban realizando las maniobras de reanimación.

Por otro lado, Frías dijo no recordar que "en ningún momento" el endoscopista comentara que se registraba alguna "anormalidad".

Además, afirmó no recordar que el endoscopista participara de manera alguna en los intentos de reanimación de la periodista y sostuvo que en un momento "habían un montón de personas" en el lugar.

También explicó que cuando volvió a entrar con la cardióloga, la misma "habló con la anestesióloga" y, luego Puente "empieza a intentar intubar a la paciente", realiza "más de dos intentos seguro", para "colocarle la máscara laríngea, no para intubarla".



"No recuerdo que intentara colocarle un tubo endotraqueal", aseveró Frías, quien sostuvo que recién con esas maniobras de reanimación y los masajes cardíacos realizados por la cardióloga, notó que la periodista "comenzaba a hincharse, especialmente la cara".



En esta tercera jornada del juicio oral también declaró Francisco López Laplace, gastroenterólogo que atendió a Pérez Volpin: "la vi cansada, débil y con un dolor en el abdomen" dijo sobre cuando la atendió antes de la endoscopia.

"La paciente estaba en condiciones de hacerse la endoscopia", agregó.

Además, comentó que "la probabilidad de una lesión es muy baja pero una perforación esofágica tiene una alta mortalidad, no importa el motivo".

También prestaron su testimonio las instrumentadoras Mónica Assanelelli Martínez, Andrea Villalba y Erica Grismado, quienes relataron lo que vieron cuando ingresaron al quirófano en medio de los intentos de reanimación de la paciente por parte de los dos imputados.



En la jornada de este miércoles declararán Agustina Ramos y Diego Cabrera Argaña, los cardiólogos que atendieron la reanimación de Pérez Volpin.



Por otra parte, la defensa de Bialolenkier adelantó que el endoscopista va a declarar está semana.