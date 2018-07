No todos los días se llega a cumplir los 100 años y sobre todo en un estado de salud más que admirable, como el de Norma Berliner, quien festejó su centenario junto a sus familiares, amigos y allegados. Nacida en Polonia hace un siglo, llegó a nuestro país junto a sus padres y sus 5 hermanos en 1921, vivió por un tiempo en el Hotel de los Inmigrantes (en la actualidad convertido en museo históricol) y desde ese instante, la ciudad de Buenos Aires es su lugar en el mundo y nunca la dejó.

Desde chica se asentó en el barrio de Villa Crespo, donde vive en la actualidad junto al amor de su familia y sus seres queridos que la siguen mimando. A finales de la década del 30 conoció a un santiagueño que robó su corazón, llamado Mauro Lijtmaer, con quien contrajo matrimonio.

Producto de ese gran amor tuvo a sus dos hijos: Roberto y Jorge, quienes la siguen acompañando día a día.Las raíces de esta familia continuaron expandiéndose y Norma tiene un ejemplar árbol genealógico: dos hijos, siete nietos, veinte bisnietos y dos tataranietos, es decir, una verdadera familia grande con la cual comparte todos sus momentos.

"Estoy muy emocionada por poder compartir este momento tan importante con ellos", dijo a Crónica Norma, señalando a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, y continuó sin borrar su sonrisa: "Porque llegar a esta edad no es fácil y tenerlos a todos hoy acá es una gran alegría para mí".

Cómo hizo para llegar a esta edad con tanta energía, es la pregunta que cualquiera se hace al verla. Y ella responde con simpleza: "Siempre me cuidé con las comidas, no soy de tomar y estuve trabajando hasta hace unos años porque me gusta estar activa". Otro dato particular en la vida de Norma es que es la hermana del reconocido actor Max Berliner (98 años), con el cual suelen dialogar sobre las "tablas" y los años dorados de nuestro espectáculo.

Su nieta Natalia le dijo a Crónica que "es una mujer muy activa, llena de vida y preocupada siempre por su familia, porque llama siempre para saber cómo están todos. No se pierde ningún detalle", dijo con orgullo. Lo cierto, es que Norma trabajó hasta los 86 años en la venta de seguros, labor que compartió con su marido (quien ya falleció hace algunas décadas).

Posteriormente y hasta los 92, siguió yendo a la oficina aunque ya no para trabajar con el público, sino para atender a todos y "seguir activa" porque siempre amó estar en contacto con la gente. Y seguramente ese contacto constante y esa vitalidad fueron los que lograron que se mantenga joven a pesar de las décadas vividas.

La fiesta de los 100 años se llevó a cabo en un salón ubicado sobre la calle San Luis al 3000 del barrio de Balvanera, donde Norma celebró su siglo de vida junto a su gente más querida y demostró que "vale la pena estar vivo".