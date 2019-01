Por Fedra Abagianos

Luego de la muerte por mala praxis, ocurrida el lunes pasado, de una mujer uruguaya que se hizo en Entre Rios una liposucción, las cirugías estéticas volvieron a ubicarse en el ojo de la tormenta. ¿Qué recaudos tomar a la hora de elegir un profesional? ¿Son peligrosas las prácticas de este tipo?

"Cuando empezás a estudiar estos casos donde aparecen muertos, son todos pacientes operados por médicos que no deberían hacer estas intervenciones en centros donde no deberían operar", sostuvo en diálogo con Crónica Jorge Pedro (MN 69.163), especialista Universitario en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y director de comunicacion y prensa de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica Estética y Reparadora (SACPER.

En Argentina, no existe la ley de especialidades médicas y hoy se reciben más de 6.000 médicos por año de los cuales muchos tienen formación y otros no tienen ningún tipo de formación en cirugía estética. "Cualquiera puede hacer cualquier cosa mientras no ocurra una complicación o una muerte y tenga que dar explicaciones ante un juez", aseguró Pedro y explicó: "Nuestra especialidad es una de las que más intrusismo tiene. Hay médicos que no son especialistas y empiezan haciendo medicina estética y después terminan haciendo cirugías. El boca a boca de las pacientes le lleva a otras pacientes hasta que ocurre un problema o una muerte".

Iris Amado Batista debió ser trasladada de urgencia a un hospital.

Saber que quien nos va a operar debe ser un especialista, es el punto principal e inicial a tener en cuenta. "Hay médicos que llevan años trabajando como cirujanos sin haber tenido la especialidad, sin haber hecho una carrera de especialista", aseguró Pedro.

La carrera y la formación de un médico especialista en cirugía plástica lleva al menos unos nueve años de especialidad quirúrgica y cirugía plástica. Según contó Pedro "hay al menos entre seis o siete años de medicina general, más un promedio de cuatro años de término medio en residencia completa en cirugía general, y otros tres o cuatro años para la residencia en cirugía plástica en lugares específicos, y que no son muchos.Además de los exámenes para entrar en las sociedades científicas de la especialidad y otro para entrar en la Asociación Médica Argentina a través de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, más las re certificaciones cada diez años en la especialidad". Y agregó: "Hay médicos que no hicieron ni la carrera, ni la especialidad, ni cirugías".

Un paciente lo primero que tiene que saber es que debe buscar "un especialista en cirugía plástica que no solamente sepa operar, o sea que aprendió la técnica de operar, sino que sepa a quién no operar". En definitiva "debe elegir a alguien con experiencia", recomendó el médico.

Una vez con el especialista el paciente tiene derecho a estar absolutamente informado de todo lo que desee saber, lo que va a suceder durante la intervención, lo que sucederá después y cuáles son las posibles complicaciones de la misma.

"El paciente deber tener una entrevista donde le cuenten todos los detalles de la cirugía, firmar un consentimiento donde explique todo lo que le van a hacer, sobre cómo será el postoperatorio, las obligaciones del médico y las obligaciones del paciente, donde sepa qué actividades puede hacer, donde se le explique claramente las complicaciones que tiene la cirugía o que puede tener", detalló el cirujano.

Iris Amado Batista, de 45 años, quien murió este lunes, luego de estar internada dos días en estado grave viajó desde Paysandú hasta Concordia, en Entre Ríos, para realizarse una liposucción. La cirugía se hizo en un centro que no estaba habilitado y el médico, quien tenía ya otras causas por mala praxis, quedó detenido.

Un esquema que explica el procedimiento de la liposucción.

"Estos médicos que no son especialistas operan en consultorios médicos y no saben medir las consecuencias de una operación. A veces hay pequeños centros médicos, sobretodo en el interior del país, que están habilitados para hacer una pequeña cirugía, pero no para hacer en esa misma institución una cirugía de mayor envergadura que te puede demandar cuatro horas", explicó Pedro.

En ese sentido, es muy importante tener en cuenta que el lugar donde se va a realizar la cirugía sea un quirófano de alta complejidad en un sanatorio o centro médico habilitado. "El especialista sabe a quien operar y a quién no operar. Sabe detectar una complicación y si ocurre sabe actuar en consecuencia y rápido, para evitar las secuelas y el daño posterior".

La SACPER que nuclea a más de 500 médicos especialistas en todo el país, está trabajando actualmente en una campaña, como ocurre en todos los centros importantes del mundo y de latinoamerica, a través de las sociedades cientííficas, contra el intrusismo en la especialidad. Con los hashtag #ElegiCirujanoPlastico #PedinosEltitulo y con la información a la que se puede acceder en la página https://www.sacper.org.ar/ además de combatir el instrusismo, exigen por una ley de especialidades médicas.