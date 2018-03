Un polémico proyecto propuso un concejal de la localidad riojana de Chilecito que quiere prohibir el uso de capuchas y gorras durante la noche en la calle o en eventos públicos para combatir la inseguridad que asola la zona.



Daniel Flores pertenece al bloque 13 de Octubre y adelantó que presentará su proyecto en estos días. "Vamos a reglamentar que en nuestro departamento no se les permita circular a los jóvenes con gorras o capuchas, menos que menos en eventos o espectáculos. Es lo que necesita nuestro departamento para tener un marco más de seguridad y podamos estar más tranquilos", explicó el concejal, quien sostuvo que viene trabajando la propuesta con colegas de otros bloques, incluido el PRO.



"Chilecito es un departamento chico de 70 mil habitantes, que se va acrecentando con muchas modalidades de afuera, y nosotros somos de dejar la puerta sin llave y la moto en la vereda, por eso se incrementó el robo de motos, el alcoholismo, las drogas", insistió el concejal. Y argumentó: "Muchas veces comienzan con la gorra y la capucha y, de ahí siguen con el tatuaje, y después el alcohol, y después el cigarrillo y después la droga, es una cadena que se va haciendo cada vez más de moda y no hay límites para nada".



La medida no fue bien recibida y fue objeto de burlas en las redes sociales. Desde la oposición, uno de los que recogió el guante fue el concejal Ariel Guzmán, de la UCR, quien dijo que sentía "vergüenza ajena" por el proyecto y aseguró que el objetivo son los "cinco minutos de fama" que tuvo Flores.



"Nosotros no tenemos la limitación de impedir el uso de capuchas o gorras, no todos los chicos en Chilecito que usan gorra o capucha son delincuentes", criticó.