Luego de que Alberto Fernández anunciara este viernes las nuevas disposiciones que regirán para todo el país desde el primer minuto del sábado hasta el 21 de mayo en el marco de la segunda ola de la pandemia, distintos infectólogos dieron a conocer qué opinan de las medidas dadas a conocer por el Presidente de la Nación.

Uno de ellos fue Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, quien expresó: "Las medidas son correctas, son muy parecidas a las inglesas, donde aún hoy se restringe la circulación de 20 a 6 de la mañana, muy restrictivas, pero el monitoreo del cumplimiento no es un tema menor".



Luego, el infectólogo que también es miembro del comité de expertos que asesora al Gobierno, sostuvo que no esperaba "cierres completos como el año pasado" y señaló que vio con buenos ojos que "se preserve lo económico y productivo". En tanto, indicó que coincidió en que "algo había que hacer porque estamos amesetados (en la curva de contagios de Covid-19) pero con un número muy alto de casos".

En su anuncio, el Presidente diferenció cuatro tipos de zonas de riesgo epidemiológico y sanitario, de bajo, medio y alto riesgo y una cuarta categoría de alarma epidemiológica y sanitaria. En las llamadas zonas "en alerta" como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), habrá acciones adicionales para restringir la circulación y otras actividades y el dictado de clases se realizará exclusivamente a distancia.



Sobre este punto, López recordó que el número de casos por coronavirus de 0 a 9 años representa un 3% del total y algo más del 40% en la población de jóvenes y adultos jóvenes, de entre 20 y 39 años, quienes no están aún vacunados. Y consideró que "las primarias rurales deberían estar abiertas, porque son los chicos que tienen mayor dificultad para el acceso virtual".



El especialistas remarcó que debería aumentar la fiscalización de las medidas "como hace Inglaterra, donde el personal policial y de seguridad patrullan las calles". "No sé porqué no se podría hacer acá para monitorear el cumplimiento de las medidas", dijo respecto a lo que ocurre en el AMBA, el área que concentra la mayoría de los casos de Covid-19. En tanto, aseguró que "hay que completar la vacunación de los adultos mayores de 60 años que representan el 82% de la mortalidad por esta enfermedad".

"Algunas jurisdicciones van a tener que tomar medidas antipáticas"

En tanto que Luis Cámera, miembro del comité de expertos que asesora al Gobierno, aseguró que "habrá que reforzar los controles" y dijo que algunas jurisdicciones "van a tener que tomar medidas antipáticas", tras el anuncio de Fernández.



"Eso le dijimos nosotros al Presidente, que hay que hacer más controles y que algunas jurisdicciones van a tener que tomar medidas ligeramente antipáticas, pero lo tienen que hacer para bajar una curva de contagios que es insostenible", dijo Cámera en diálogo con radio Cooperativa.



El especialista en Clínica Médica y Geriatría explicó que "es necesario hacer algunas restricciones de nocturnidad, de movilidad de personas, porque las grandes capitales están comprometidas, ya que este es un virus de ciudad, y cuanto más grande (el distrito), más te comprometen, tenemos el ejemplo del AMBA".

" Hay varias provincias con ciudades grandes, de igual manera quizás hay que tomar medidas mas quirúrgicas, cerrar en algunas ciudades y en otras no, cada distrito tiene que tener sus propios datos y en base a eso tomar medidas y tener menos impacto en la sociedad y la economía", advirtió.



Sin embargo, alertó que "tenemos 15 días muy difíciles por delante" y aclaró que "la curva de contagios tiene que bajar" porque "el numero de ayer fue difícil, pero las proyecciones indican que tiene que bajar un poco por las restricciones y otra por la propia biología del virus que cuando sube rápido, también baja rápido". El Ministerio de Salud reportó el jueves 26.053 casos de coronavirus y 561 fallecimientos en las últimas 24 horas.

"Si la gente hace un esfuerzo grande con el uso del barbijo, si se siente mal se aísla y consulta al médico, y luego se hace el hisopado, yo creo que podemos bajar la curva para que a fines de mayo podamos tener pocos contagios como en marzo y así estaríamos mas tranquilos", agregó. Luego, Cámera reiteró que "los próximos 15 días van ser difíciles por el tema de la ocupación de camas de terapia, la falta de oxigeno y la movilidad de pacientes".



"Por dos semanas vamos a seguir con las malas noticias, pero ahora tenemos una oportunidad de empezar a bajar los contagios y esperar un junio o julio más tranquilos mientras nos vacunamos, porque no se olviden que la tercera ola va a venir", concluyó.