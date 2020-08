El director del hospital "Heraclio Luna", Maximiliano Bauer, de la localidad pampeana de Macachin amenazó con dejar sin yerba mate a todos los vecinos para evitar que compartan el mate y reducir los focos de contagios. “Por favor, no compartir el mate... no quiero llegar a pedir que saquen los paquetes de yerba de los comercios”, dijo el funcionario, luego del aumento de casos en una provincia que tenía muy pocos contagiados y ahora ya no tiene tanta tranquilidad.

El fin de semana se hicieron 49 testeos en la población de Macachín y dieron positivo 10 de ellos, otros 10 fueron negativos y 29 esperan el resultado. "No quiero llegar al extremo de sacar todos los paquetes de yerba de los negocios", advirtió Bauer.

Maximiliano Bauer, director del hospital (Twitter).

Cabe destacar, que el pico de contagios empezó a afectar a La Pampa, ya que hasta hace 10 días estaba en fase 5 con solo ocho casos positivos por coronavirus, pero todo cambió en los últimos días, lo que generó el estado de alarma en la gente.

Por eso, Macachín, al igual que Santa Rosa y Catriló, fueron puestos en fase 1, ya que tiene circulación comunitaria del virus.

La pequeña localidad pampeana se encuentra consternada (Imagen ilustrativa).

El caso del departamento de Atreucó, del que es capital Macachín, fue citado en el DNU de este lunes emitido por el Gobierno nacional para justificar la prohibición de las reuniones sociales en todo el país.

El director del hospital de Macachín recordó las medidas de prevención, el uso del tapabocas, el distanciamiento social (más de 2 metros) y el lavado de manos.

Hospital de Macachín, eje de la polémica (Imagen ilustrativa).

"No compartir el mate", remarcó Bauer, mostrando un mate en la mano: "Quiero hacer un llamado a todo integrante de la comunidad a la responsabilidad social. De cada uno de nosotros depende el detener la circulación de este virus en Macachín. Por favor, no compartir el mate. No quiero llegar al extremo de llegar a sacar todos los paquetes de yerba de los negocios. Un mate para cada uno. No compartir el mate. Un mate para cada uno, por favor. De todos nosotros depende", comentó el médico.

Situación en La Pampa

La provincia atravesó los primeros cuatro meses de la pandemia de manera exitosa, con menos de diez contagios en todo su territorio y controles rigurosos que la mostraban como modélica en la lucha contra el coronavirus, pero en apenas 15 días la situación cambió, ya son 168 los pacientes, 2 graves en terapia intensiva y otras 3 con estado moderado, por la imprudencia de unos pocos durante el Día del Amigo.

Así lo confirmó el Gobierno pampeano que retrotrajo a la Fase 1 el estatus sanitario de cinco localidades, entre ellas la capital pampeana, mientras la Dirección de Epidemiología local confirmó este mediodía que La Pampa tiene 168 casos de coronavirus, de los cuales 8 están recuperados y 160 permanecen activos.

El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, brindó detalles al respecto (Twitter).

Los brotes se suceden en varias localidades: 49 casos positivos en Santa Rosa, 5 en General Acha, 69 en Catriló, 19 en General Pico, 10 en Macachín, 3 en Embajador Martini, 1 en Villa Mirasol, 1 en Santa Isabel, 2 en Toay y 1 en Guatraché.

En las últimas horas, a raíz del masivo contagio, Santa Rosa, Catriló y Macachín ahora fueron identificadas como zonas definidas con transmisión comunitaria del virus, de acuerdo al último informe del Ministerio de Salud de Nación.

Se intensificaron los controles en La Pampa (Télam).

La primavera en La Pampa terminó, tras ocupar un lugar de privilegio en el escenario nacional, marcado por el aislamiento preventivo impuesto por la pandemia.

La ausencia de casos positivos de Covid-19, le permitió llegar a la Fase 5 y habilitar de manera progresiva las distintas actividades económicas, comerciales, siendo una de las pioneras en permitir la apertura de comercios, peluquerías, bares, restaurantes, gimnasios, los encuentros sociales y familiares y hasta el turismo interno.

.

La situación se modificó totalmente con un brote que se registró en Catriló, luego de la celebración del Día del Amigo, fecha que permitía encuentros sociales y familiares hasta las 20 porque la Fase 5 en etapa de distanciamiento en el que se encontraba la provincia contemplaba además la movilidad y circulación entre los distintos pueblos de La Pampa.

Ese día, fuera del horario permitido, un grupo de personas se juntó a cenar; dos de los participantes habrían llevado el virus a sus casas y habrían producido el contagio de sus propios familiares.

Las calles están desiertas por la medida (Télam).

No eran personas anónimas: del encuentro participaron los jueces Miguel Vagge (de Faltas), Pablo Balaguer (TIP) y el fiscal General Guillermo Sancho (todos sometidos a hisopados que dieron resultado negativo), además de un empresario, entre otros invitados.

Con el correr de los días, comenzaron a detectarse casos en distintos puntos de la provincia, razón por la cual el gobernador Sergio Ziliotto resolvió dar marcha atrás la Fase 5 de cinco localidades, entre ellas Santa Rosa y General Pico.

En escasos días, el COVID-19 es protagonista en La Pampa (Télam).

"Dijimos que no nos iba a temblar el pulso si teníamos que dar marcha atrás para proteger la salud de los pampeanos y eso estamos haciendo", manifestó el mandatario pampeano al comunicar la decisión de volver a la Fase 1 a la ciudad de Santa Rosa, Catriló, Macachín, Toay y luego General Pico.

Tras anunciar que en esta semana se analizarán los resultados del aislamiento estricto determinado la semana pasada en varias localidades con el fin de evaluar la situación económica, manifestó: "Queremos volver al camino que nos trazamos el 1º de marzo para desarrollar La Pampa. Pero antes debemos luchar contra una pandemia cada vez más agresiva".

¿Que dijo Sergio Zilotto sobre el aspecto económico?

Ziliotto se refirió a las reiteradas protestas de propietarios de bares y restaurantes pero principalmente de comerciantes, asfixiados por la situación económica y la caída en las ventas que reclamaron al mandatario que regrese la capital pampeana a la Fase 5 y marcharon hasta Casa de Gobierno.

"Somos los más interesados en reactivar la economía porque es fundamental para el bienestar de la ciudadanía pampeana. Tuvimos que tomar medidas duras y dolorosas aunque necesarias. No nos gustó tomarlas. Por eso vamos a revertirlas no bien la complejidad sanitaria nos lo permita", sostuvo.

Sólo trabajan los medios esenciales (Télam).

En ese sentido, el gobernador adelantó que estudia "la inversión de fondos públicos, como ocurriera anteriormente, para llegar a todos los sectores sociales y económicos perjudicados por esta crisis sanitaria, en caso que la situación se agravara y se prolongara en el tiempo".

Mientras tanto, los controles desarrollados por el equipo de Salud de la provincia determinaron el encapsulamiento del Barrio Río Atuel, en el que detectaron 11 casos positivos; extremando por otra parte los controles en la movilidad social.

.

Pero los contagios se multiplican: el frigorífico Carnes Pampeanas cerró sus puertas preventivamente luego que un trabajador diera positivo de coronavirus; la municipalidad de Santa Rosa informó que en las últimas horas tuvo que aislar a 12 trabajadores porque uno de ellos dio positivo; y también cerró sus puertas la clínica Amusín, mientras que la Clínica Modelo atiende solo guardias, luego de que se corroborara que una médica que atiende en los dos establecimientos también contrajo el virus.