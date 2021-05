El periodista Jonathan Viale, hijo del recordado comunicador Mauro Viale, quien hace poco falleció víctima del coronavirus tuvo que ser aislado en forma preventiva luego de detectarse que su familia diera positivo de coronavirus, informaron en la tarde de este martes en Radio Rivadavia, emisora en la que el joven se desempeña.



De esta manera, fue su colega y reemplazante Lucas Morando, quien en el programa "Pan y Circo", manifestó: “Él no tiene Covid, le dio negativo el test PCR, pero está aislado. Afortunadamente, están todos en su casa. Los chicos no tienen síntomas graves, quizás un poco de fiebre uno de ellos, Mica (Micaela Krolovetzky, su esposa) está bien. Pero bueno, tener toda la familia con Covid en este escenario, no es una linda noticia, asusta mucho”.

.

Por último, la infección de la familia del periodista ocurre justamente un mes después de la deceso de su padre, víctima del