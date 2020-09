Al conocerse este domingo que el ministro de Salud de Santa Cruz, Claudio García, dio positivo por coronavirus, la gobernadora Alicia Kirchner y buena parte de su Gabinete se aislaron de manera preventiva, ya que habían estado el viernes en reunión con el funcionario.

De acuerdo a las fuentes oficiales consultadas por La Opinión Austral, García y su esposa, ambos positivos, estaban en buen estado de salud y con "los mismos síntomas que un estado gripal".

A pesar de la reunión del Ministro con miembros del Gobierno santacruceño, aún no hubo hisopados, indicaron las fuentes, porque "si no presentan dos síntomas o contacto estrecho, no corresponde según criterio epidemiológico".

.

Sí se decidió que quienes estuvieron en la reunión de Gabinete y que después hayan participado del encuentro que encabezó la gobernadora con la oposición, se aíslen de manera preventiva hasta este miércoles.

Las fuentes además aseguraron que Kirchner estaba en buen estado y operativa, cumpliendo con sus tareas desde la Residencia provincial, ya que no tiene previsto acudir hasta este miércoles a Casa de Gobierno.

En el Gabinete, en tanto, hay tranquilidad. Así remarcaron la ministra de la Producción, Silvina Córdoba, el jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez, y el ministro de Gobierno, Leandro Zuliani, quienes dejaron en claro que matuvieron las pautas de distanciamiento social durante las reuniones con el ministro García.

.

Con los casos positivos difundidos en las últimas horas, el Ministerio de Salud y Ambiente comunicó que permanecerá cerrado por desinfección durante los primeros días de la semana. También informaron que se dispondrá una mesa de asistencia de emergencia para la entrega de documentación y demás trámites.

Desde su aislamiento, el ministro García destacó el cumplimiento de las medidas preventivas y protocolos de parte de su equipo y de él, pero insistió en la importancia de extremar todos los cuidados dada la capacidad de contagio que tiene el virus. "Es fundamental que se extremen los cuidados, para de esa manera evitar contagios", indicó.

Santa Cruz registraba un total de 4.757 casos positivos desde el inicio de la pandemia: 1.250 activos, 3.446 pacientes recibieron el alta y 62 fallecieron (58 en Río Gallegos, 3 en El Calafate y 1 en San Julián).

En relación al porcentaje de ocupación de camas en Unidad de Terapia Intensiva de adultos para toda la provincia, dato correspondiente al 26 de septiembre, es de 50,44%, pero en Río Gallegos aumenta al 91,66%, un porcentaje que preocupó a las autoridades en los últimos días.