La ciudad de Formosa volvió a Fase 1 tras un rebrote de Covid-19. Así lo dispuso el Consejo de Atención Integral a la Emergencia luego de que se detectaran 23 casos en la provincia, de los cuales 17 corresponden a la capital provincial.

De esta manera, quedaron suspendidas todas las actividades de flexibilización que estaban vigentes y se restauró el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) hasta el 18 de marzo.

El resto de los casos se detectaron en la ciudad de Clorinda: 4 casos, 2 consultas por síntomas leves y 2 por búsqueda activa en terreno. En Palma Sola y en Pirané, se encontró 1 caso en cada localidad por búsqueda activa en terreno.

De acuerdo a las restricciones, quedaron suspendidas todas las actividades de flexibilización que estaban vigentes (cerraron nuevamente los locales comerciales que no sean esenciales), así como los certificados de circulación. Aquellas personas que se desempeñen en actividades esenciales deberán volver a tramitarlo.

Asimismo, se informó que el transporte interjurisdiccional quedó suspendido y el transporte urbano quedará a criterio de la Municipalidad de la ciudad de Formosa que en las próximas horas resolverá qué medidas tomar.

"No es una decisión ideológica, no es una decisión electoral, no es una decisión cómoda. Es una decisión necesaria y sanitaria", manifestó el ministro de Gobierno formoseño, Jorge Abel González.

Y detalló que "el ASPO requiere que permanezcamos la mayor cantidad de tiempo en nuestros hogares, que salgamos lo estrictamente necesario, realicemos compras de cercanía, solo personal esencial estén circulando, los controles policiales de circulación por patente van a desplegarse por la ciudad, las actividades recreativas, deportivas y gastronómicas las hemos suspendido".