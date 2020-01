Momentos de extrema tensión se vivieron en la localidad bonaerense de Villa Adelina, donde colisionaron una camioneta y un automóvil (que iba en una presunta "picada"), pero el impacto fue tan fuerte que el motor del pequeño rodado salió volando por los aires y no hizo estallar el surtidor de una estación de servicio por cuestiones de azar.

Fuentes policiales indicaron que el hecho tuvo lugar en el cruce de las calles Amancio Alcorta y Boedo, en la madrugada del jueves, cuando un Audi blanco que iba a alta velocidad impacto de frente contra una Ecosport gris.

Según testigos, el auto corría presuntamente una "picada" contra otro vehículo, que se dio a la fuga. En las imágenes de las cámaras de seguridad de una estación de servicio se puede observar la magnitud del impacto, ya que el Audi terminó sin la "trompa" y su motor salió volando.

.

El vehículo hizo varios trompos hasta frenar a escasos centímetros de un surtidor de nafta de una estación de servicio y por fortuna no hubo una tragedia, ya que no sólo no hubo víctimas, sino que el local de venta de combustibles no sufrió daños, que de haber sucedido podrían haber ocasionado una explosión.