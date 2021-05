El trabajo de los zapateros se incrementó un 50% en los últimos tiempos, según le confirmaron a cronica.com.ar fuentes ligadas al sector. Este "boom" de los clientes por priorizar la reparación tiene que ver con el elevado precio que posee el calzado nuevo, que en la mayoría de los casos equivale a la mitad de un sueldo mínimo.

Los encargados de estirar la vida útil de lo que hasta hace algunos años se podía regalar, ahora no paran de recibir llamados. Consultado por este medio, Rubén Darío Ocampo, responsable de un taller de compostura de calzado ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza, señaló: "Con motivo de la pandemia, habían bajado bastante las consultas, porque la gente, al no salir de sus casas, no llevaba a arreglar sus zapatos. Pero en 2021, más precisamente el mes pasado, explotó todo".

El precio del calzado nuevo se fue por las nubes. (Rubén Paredes)

"Tengo que pasar los trabajos a 20 o 25 días, porque, si bien estoy solo, la cantidad que está viniendo es impresionante", explicó, sorprendido por la situación.

Ocampo, de 56 años, aprendió el oficio hace 43, cuando en 1978 su mamá le presentó a quien luego sería su jefe. Desde entonces, su vida siempre estuvo ligada a los arreglos, tanto de zapatos y zapatillas como de carteras y mochilas. "El motivo por el que creció el trabajo fue porque los precios de los calzados nuevos andan por las nubes. También los bolsos, que se están arreglando bastante, están muy caros", sostuvo.

.

De acuerdo con un relevamiento realizado por cronica.com.ar, un par de zapatillas deportivas de primera marca ronda los $25.000, mientras que otro de una reconocida firma se ofrece a $15.000. También hay opciones más económicas que alcanzan los $9.500, precio que la media de las personas suele gastar cuando compra. Y las más baratas, de segundas marcas, se pueden conseguir entre $4.000 y $6.000.

"Cuando uno pasa un precio de lo que sale un arreglo a veces te dicen que es caro, pero después, cuando comentás lo que sale un nuevo calzado, ahí bajan el enojo", continuó Ocampo, tras resaltar que "en la actualidad cuesta bastante tener algo nuevo, porque la diferencia entre comprar y arreglar es abismal".

Según su testimonio, "los arreglos varían en el trabajo que hay que hacer, y también depende de la zona donde esté ubicado el comercio. No es lo mismo en Villa Urquiza que en Las Cañitas, no se cobra lo mismo, sobre todo por el alto valor de los alquileres", reconoció. En tanto aseguró que "lo más barato que pedimos por un arreglo son $140 una costura mínima, y lo más caro $3.400, que es lo que cuesta un cambio de base".

.

Con más de tres décadas en el rubro, Claudio Porpora, de 63 años, también es zapatero y tiene su taller de compostura de calzado situado en Parque Chas. "En invierno generalmente crece el trabajo, salvo el año pasado, que no lo permitió la cuarentena obligatoria decretada por la pandemia", expresó. Asimismo, aclaró que "la gente se queja de los precios de los zapatos, por lo que nos trae el trabajo a nosotros".

"El arreglo que hacemos es variado, aunque por lo que más vienen es por las reparaciones de costuras, los parches y los refuerzos de zapatillas", concluyó el comerciante.

El precio del calzado aumentó el año pasado el 60%, y en un contexto de salarios pauperizados por la inflación, no es extraño que cada vez más clientes decidan arreglárselas con lo que tienen o llevar a reparar sus zapatillas rotas. Cabe destacar que en un shopping un par de botas de cuero puede llegar a costar $20.000, por lo que para alguien con un sueldo promedio de $40.000 resulta muy difícil adquirirlas.

Impagables

Para comprar zapatos nuevos de cuero para hombre, el precio ronda entre $6.000 y $12.000. Un arreglo en general no supera los $3.000. En tanto que los borcegos de mujer se pueden conseguir desde los $4.000, mientras que un arreglo de ese calzado no pasa los $1.500.