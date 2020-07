Las provincias de Santiago del Estero, Formosa, Catamarca, San Juan, Corrientes, Entre Ríos, San Luis, La Pampa y Santa Cruz no registraron hasta este viernes personas fallecidas a causa del coronavirus por lo que esas jurisdicciones extreman las medidas de control de la pandemia para mantener bajo control los contagios.



Santiago del Estero está en la Fase 5 de la cuarentena, según el Ministerio de Salud provincial, y no hay circulación viral en el territorio santiagueño ya que todos los casos positivos (hay 11 activos y 22 casos recuperados) son importados.



"Todas las personas que ingresan a Santiago del Estero, deben hacer una cuarentena obligatoria por 14 días, sin tener contacto estrecho con ninguna persona", añadieron las autoridades sanitarias mientras que la policía provincial desplegó miles de efectivos para los puestos limítrofes con el objetivo de evitar que personas no autorizadas y que provengan de provincias con circulación del virus ingresen de forma ilegal.



Por su parte, en Corrientes solo una persona estuvo grave, fue tratada con plasma convaleciente, se recuperó y recibió el alta médica, mientras, desde el inicio de la pandemia, se registraron 124 contagios, de los cuales 116 pacientes se recuperaron y fueron dados de alta.

Por eso, el Gobierno provincial informó que hoy no se registraron nuevos casos y que las ocho personas que padecen la enfermedad están aisladas y en buen estado de salud, mientras la provincia se encuentra atravesando la Fase 5 de aislamiento, hay actividad comercial y están habilitados para funcionar bares, restaurantes y gimnasios, entre otras actividades.



A Formosa, el coronavirus llegó más tarde y continúa con 77 casos positivos de coronavirus, según el Gobierno provincial, mientras que "61 pacientes ya fueron dados de alta y continúan internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia Covid-19, otros 6. Todos se encuentran en buen estado general, evolucionado, 15 de ellos sin síntomas al momento", detalló el Consejo de Atención a la Emergencia.



La Pampa transita la Fase 5 de la cuarentena, con distanciamiento social y, la Dirección de Epidemiología local informó que solo se registraron 7 casos confirmados de coronavirus y que todos se han recuperado, con una tasa de incidencia provincial de 1.7 cada 100.000 habitantes. A pesar de la baja cantidad de infectados desde marzo, se realiza el monitoreo de viajeros con indicación de aislamiento estricto, entre otros controles.



Santa Cruz registró 55 pacientes con coronavirus, de los cuales 4 permanecen activos y son importados ya que se trata de operarios de una empresa telefónica que llegaron a Río Gallegos para reparar una antena de gendarmería y dieron positivo el último sábado, luego de 33 días sin contagios en la provincia.

Los cuatro pacientes permanecen internados en el Hospital Regional Río Gallegos, uno de ellos en terapia intensiva "dadas las características de la enfermedad que requirió soporte crítico", se informó oficialmente, mientras otras 60 personas están con seguimiento por su relación con los nuevos casos, y a nivel local fue restringido el horario de atención al público en supermercados, hipermercados y corralones, y volvió a la modalidad de días asignados según número de documento.



En Entre Ríos, solo cinco de los 355 casos positivos de coronavirus presentaron cuadros graves que necesitan ser atendidos en habitaciones de terapia intensiva y con respiradores: se trata de cinco paciencias de Paraná, donde se registraron 150 cuadros de los que 107 permanecen activos.



En Paraná se desarrolla el programa Detectar, realizando "tomas en los mismos barrios, estudiando los nexos de los casos previo al inicio de los síntomas para contener la situación compleja", dijo el subsecretario de Redes sanitarias, Marcos Bachetti.



Si bien en la capital entrerriana "hay varios casos sin nexo epidemiológico, no representa que haya circulación comunitaria del virus", apuntó y agregó: "Al inicio los nexos eran pocos, pero al haber más circulación de personas y actividades cada positivo tiene muchos más contactos estrechos".

En Catamarca, la última provincia en registrar casos, hay 39 personas contagiadas, según el Comité Operativo de Emergencia local, de los que "10 habían arrojado resultados negativos en un primer testeo y su positividad surgió tras el segundo testeo".



Las autoridades solicitaron a las personas que fueron contacto estrecho del caso índice, que "aunque tengan un primer testeo negativo, continúen aislados sin salir de sus domicilios hasta que desde el ministerio de Salud se les comunique el alta definitiva". Asimismo, informaron que el Sistema de Salud Provincial tiene a la fecha una ocupación de la Unidad de Terapia Intensiva del 29%, mientras que la ocupación de respiradores es del 10%.



En San Luis hay 11 contagiados por lo que el Comité de Crisis provincial determinó el lunes un regreso a la Fase 1, por menos de 24 horas, tras confirmarse el contagio de un paciente que contrajo la enfermedad por no respetar los protocolos de sanidad impuestos por la pandemia.



El caso, que mantuvo a la provincia paralizada desde las 20 del sábado hasta casi la misma hora del domingo, donde se decidió focalizar con la Fase 1, solamente al norte del territorio, fue caracterizado por la presidenta del comité María José Zanglá, como un "positivo de Covid-19, sintomático, pero leve, de período de contagio corto y poca carga viral".

Zanglá fue tajante al explicar que el vecino afectado salió e ingresó de la provincia sin permiso "a través de caminos alternativos" y evitando la cuarentena obligatoria, por lo que se estima que el contagio pudo haberse producido tanto "en la provincia de San Juan, como en la zona de Traslasierra".