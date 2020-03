Por Alejandra Gallo

(@alegalloinfo)



Ya pasó más de una semana de cuarentena obligatoria, llega fin de mes y comienza la ansiedad por los bolsillos flacos. Hay cuatro formas simples de tener dinero cash para cobrar tu salario, jubilación o asistencia social. Aquí va el menú de opciones que reforzó el Banco Central. Tratá de buscar la que requiera que te alejes lo menos posible de tu casa.

CAJERO AUTOMATICO

En total en todo el país son 18.000 y están en funcionamiento y los bancos deben garantizar que tengan billetes. Además, por resolución de la autoridad monetaria se eliminaron los cargos y comisiones hasta el 30 de junio próximo y se elevó, según cada entidad, el monto de extracción diario y no se cobra adicional si no sos cliente de la entidad donde está el cajero que uses. . En este caso lo único que tenés que llevar es la tarjeta de débito.

COMERCIOS, SUPERMERCADOS, FARMACIAS Y ESTACIONES DE SERVICIO

Son cajeros que no pertenecen a los bancos pero en los que podés seguir extrayendo efectivo a cambio de una pequeña compra realizada con tarjeta de débito, tal como pasaba antes de la cuarentena.

CAJEROS NO BANCARIOS

Muchos comercios o supermercados (también los shoppings pero ahora están cerrados) que tienen cajeros de donde si el local está abierto tiene la obligación de tener dinero dentro del cajero. También necesitás el plástico.

EFECTIVO SIN TARJETA EN CAJEROS

Es la opción más sofisticada pero no imposible. Algunos bancos admiten estas transferencias especiales en las que el titular de la cuenta le realiza una transferencia a otro utilizando generando un código que habilita al beneficiario a retirar el efectivo sin usar tarjeta.