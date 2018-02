Débora Pérez Volpin "no tenía un diagnóstico de hepatitis", afirmaron fuentes cercanas a la querella de la familia, en referencia al cuadro complejo invocado por el centro médico del Sanatorio Trinidad de Palermo, donde la legisladora porteña y periodista murió el martes pasado durante una endoscopía.



"La hepatitis repercute en la sangre, no te colapsa los pulmones ni te perfora el estómago", dijeron fuentes cercanas a la querella de la familia de Pérez Volpin, quien murió el martes pasado de un paro cordiorespiratorio mientras le realizaban una endoscopía abdominal en el sanatorio La Trinidad, en el barrio porteño de Palermo.



Según una versión difundida por el diario Clarín, fuentes del sanatorio indicaron que la legisladora llegó al centro médico con una "hepatitis importante, líquido en cavidad abdominal y alrededor del hígado, derrames en el tórax, principio de hipertensión portal e ictericia".



Para los abogados de los familiares de la legisladora, lo que trascendió desde la clínica "no es una explicación de lo que pasó", y aclararon que "sí es cierto que una familiar que es médica encontró un valor elevado en el análisis (de sangre) del lunes que podría indicar una hepatitis, pero no se murió de hepatitis".



Según relató la familia, "en los días previos (a la internación), tenía un dolor de panza muy fuerte, parecido a una gastritis crónica. Se venía haciendo análisis pero no surgía nada", relataron las fuentes.



La legisladora y periodista acudió el lunes pasado a la guardia del sanatorio La Trinidad con un dolor abdominal muy fuerte, allí le hicieron una serie de estudios "en los que no salía nada", por lo que quedó internada para hacerse una endoscopía al día siguiente.



"Todo el tiempo estuvo en contacto con la familia y no habló de ese cuadro", resaltaron las fuentes.



Tras la versión de que la "hepatitis importante" hubiera tenido un papel en el desenlace, el periodista Marcelo Bonelli, compañero durante más de una década de Pérez Volpin en Canal 13, acusó al sanatorio La Trinidad de "empiojar la cosa" y "embarrar la cancha".



"Más allá de esas versiones antojadizas y no oficiales de la clínica, lo concreto es que Débora estaba sana, que tenía un problema, por eso se internó, pero no por un problema para fallecer y morirse al otro día", enfatizó hoy Bonelli en su programa de Radio Mitre.



El sepelio de los restos de Pérez Volpin se realizó ayer en el cementerio de la Chacarita.