Por Ana Breccia

Pasó de mirar imágenes de rincones del mundo en Google Earth a ser el fundador de una empresa valuada en U$S 250 millones con oficinas en Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Malta y Hong Kong. Unas vacaciones de dos semanas a Londres alcanzaron para que Mariano Longo, de 41 años, se diera cuenta del promisorio futuro que le iba a deparar el destino. Hoy, no solo triunfa con su compañía “Aeroset”, sino que también, el hincha fanático de Racing se convirtió en el sponsor principal de la casaca del club de sus amores.

El sueño de viajar por el mundo y la decisión de dejar Argentina

El inicio de esta historia comenzó en 2009, cuando Longo cumplió su sueño de cruzar la frontera argentina para vacacionar: "Siempre estuvo en mis planes recorrer el mundo, desde chico", indicó en diálogo con cronica.com.ar. "En mayo de ese año me fui de vacaciones dos semanas y me cambió la vida. En realidad no viajé con expectativas, pero cuando volví a Argentina decidí que tenía que irme a vivir allá. Londres me había cambiado la cabeza", recordó.

Fue así como renunció a su trabajo en Bic, para probar suerte en Inglaterra, donde ya estaba instalado su hermano. "Sabía que iba a un lugar mucho mejor lamentablemente, lo digo porque soy argentino y amo a mi país, pero es obvio que Inglaterra se encontraba en una posición mejor", aseguró.

Con el objetivo de mejorar el inglés y con curriculum en mano, decidió embarcar a la aventura. "Le dediqué los primeros 6 meses en Londres al idioma y después las cosas se fueron dando de cierta manera hasta hoy, que me encuentro en Portugal", indicó.

Su empresa se convirtió en líder en su segmento.

De incursionar en el mundo de la aviación a fundar “Aeroset”

"Me introduje en el rubro sin querer", aseguró. "Fue gracias a una agencia de trabajo que se contacto conmigo cuando yo ya trabajaba en Inglaterra para la firma SC Johnson. Me ofrecieron dar una entrevista para una empresa de aviación, yo no tenía idea, di dos entrevistas, les gusté, quedé, y así empecé en esto", explicó.

Mariano trabajó para dos empresas muy grandes: "En una de ellas en todo lo que es el fuselaje y en otra en lo que consigne al motor. Son dos cosas completamente distintas, en el primero tenés más variedad de partes pero a un costo menor y en el tema del motor a la inversa, menos partes pero mayor costo de producción".

Tras permanecer 4 años en estas compañías, "decidí tener mi propio negocio, solo que debía decidirme por un ala porque el que mucho abarca poco aprieta, así que me decante por poner mi propia fábrica de turbinas". Así fue que "abrí Aeroset en solo una semana, en países desarrollados como Inglaterra es mucho más sencillo el proceso legal. A esa altura ya tenía varios contactos, por lo cuál fue levantar el teléfono e invitarlos a conocer Aeroset y así empecé a trabajar".

Hoy Aeroset vale 250 millones de dolares, es el mainsponsor de uno de los clubes más importantes de Argentina y tiene 5 oficinas en el mundo: Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Malta y Hong Kong.

Longo recibió una oferta por su compañía de U$S 250 millones y la rechazó.

Escuchaba a su equipo por la radio y hoy se convirtió en el sponsor racinguista

Longo recordó el inicio de su pasión por el conjunto de Avellaneda: "Mi abuelo materno fue hincha de Racing, él me lo inculcó. Fueron largos años de sufrimientos durante mi adolescencia. Muchos domingos pegado a la radio del auto de mi viejo en Don Torcuato".

Su visita a las canchas no eran tan habitual: "Lo que pasaba era que no tenía tantos amigos hinchas de Racing para que me acompañen y mis viejos no querían que fuera, con lo que me fue un poco difícil, pero lo disfruté igual". Hasta que llegó el campeonato de 2001 y "ahí las cosas comenzaron a mejorar bastante".

¿La relación de Racing con Aeroset?: "No hay ninguna, cero". Más que nada, "por el producto que manejamos, es muy técnico. No es de consumo masivo por lo que esponsorear nunca tuvo mucho sentido comercial, por eso mismo no hay otras empresas de nuestro rubro haciendo lo mismo. Sí aerolíneas, porque ofrecen un servicio al consumidor final, pero en nuestro caso es distinto".

La relación "es la pasión", el hecho de que "yo soy un apasionado por Racing, un apasionado por Aeroset, ahora entre ellas no hay puntos de contacto hasta que tuvimos la suerte de convertirnos en el main sponsor".

Utiliza sus redes sociales para motivar a otros emprendedores

"Desde que empecé a trabajar con Aeroset mi situación económica comenzó a cambiar, por lo que también uno modifica los planes a futuro. Siempre dije que me quería jubilar a los 45, esa era mi idea desde que me empezó a ir bien en lo que hacía. Estoy por cumplir 42 este 11 de septiembre y la verdad no veo que vaya a pasar", indicó.

Longo disfruta mucho de su profesión: "Me costaría estar totalmente alejado y enajenado del lugar donde estoy, con lo cuál en 10 años me veo trabajando en lo mismo, salvo que tenga la valentía de tomar otra decisión -estimo que si- tratando de disfrutar otras cosas, pero hoy me veo ligado a Aeroset".

¿Qué les diría a los emprendedores?: "En mi caso trato de contagiar a otros con mis ideas. yo no tenía redes sociales hasta hace muy poquito y ahora las utilizo un 99% para motivación e influencia, he hecho sorteos en efectivo para ayudar a emprendedores, pasé de 0 a 35 mil seguidores en un lapso breve de tiempo y el consejo que les doy es avanzar, intentar, lucharla", contó.

"Es cierto que en algunos países es más fácil que en otros, pero la idea vive con uno mismo, dentro nuestro. Por lo que siempre hay que intentar primero en nuestro país, si ahí no se logra pero se tiene la chance de hacerlo en otro lugar, ¿porque no?, son las reglas del juego", cerró.