Una nena de tan solo 7 años, debió ser internada de urgencia en el Hospital Pediátrico de Resistencia, Chaco, luego de sufrir un cuadro de coma alchólico a raíz de implementar un desafío que se había viralizado en Tik Tok. Su madre denunció lo acontecido.

Tras conocerse la noticia, el director del centro asistencial, Hugo Ramos, confirmó que la menor fue puesta en observación y luego dada de alta.

.

De acuerdo a su testimonio, la niña realizó un reto que se viralizó en la popular red Tik Tok, cuyo objetivo consistía en comer papel y beber al mismo tiempo un recipiente de alcohol en gel, un insumo muy común de encontrar en los hogares en tiempos de pandemia.

La meta final era “ganar seguidores” en esa popular red social, muy utilizada en especial por adolescentes y jóvenes. Cuando la madre advirtió lo que había sucedido, llevó a la niña de urgencia al Hospital Pediátrico de Resistencia, donde fue estabilizada y puesta en observación hasta que finalmente los médicos que la atendieron le dieron el alta.

.

“Como padres y, me incluyo, muchos dejamos que miren internet, que tengan Tik Tok; incluso hablándole, diciéndole y controlando lo que miran. En un descuido, pasan estas cosas”, dijo la madre de la pequeña, quien añadió: “Sé que muchos niños tienen esta aplicación y la ocupan a modo de juego. O para entretenerse inocentemente. Por favor controlen a sus hijos, borren esa aplicación. No dejen que sus hijos manejen ese tipo de redes. Hoy me pasó a mi, mañana puede ser cualquiera de ustedes”, apuntó. “NO MÁS TIK TOK!!! Una locura lo que muestran, lo que hacen”, culminó la mujer en un posteo en sus redes sociales.