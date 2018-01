Joaquín estaba vestido de esta forma cuando desapareció.

La Administración de Parques Nacionales junto a la Comisión de Auxilio del Club Andino de Bariloche continúan este viernes la búsqueda de Joaquín Santos, un joven de 28 años que había ido a acampar en la zona y que fue visto por última vez el sábado en las cercanías de Pampa Linda, en la base del Cerro Tronador, informó una fuente oficial.



La búsqueda comenzó el martes luego de que la familia de Santos, oriundo de Buenos Aires, denunció que el joven no completó el itinerario previsto de regresar el domingo al centro de Bariloche, distante 80 kilómetros de Pampa Linda, en un chárter que tenía pago de antemano.



"Él viajaba solo, pero tenía cierta experiencia, equipamiento y según nos contó la familia tiene una personalidad bastante metódica: había llevado un teléfono con los mapas cargados y un repuesto de la batería", dijo Martín Raffo, jefe de la Comisión de Auxilio del Club Andino.



Al parecer, su plan inicial era permanecer en el camping de Pampa Linda y durante esos días recorrer distintos senderos, siempre volviendo a pasar la noche a ese lugar.



Raffo señaló que la zona "no requiere destreza o conocimiento técnico, aunque hay lugares más complejos que no estaban dentro de su itinerario y que, de haber querido hacerlos, hubiese tenido que pasar por los refugios y la gente lo hubiera visto".



"Son senderos que usan miles de personas durante el verano en donde, por lo general, buscamos a quienes se extravían o algunos que se doblan el tobillo", indicó.



Testigos dijeron que estuvieron con Santos en "Laguna Ilón", un lugar a cinco horas del camping inicial "donde pasó la noche del viernes", y afirmaron que el sábado por la mañana, el joven pensaba regresar a Pampa Linda y subir al refugio Otto Meiling en el Cerro Tronador.



"Ya descartamos todo lo muy obvio y no tan obvio, y ahora volvemos a reforzar lo que ya revisamos. Estamos con drones, helicópteros y hoy habrá unos 20 rescatistas trabajando en el lugar", informó Raffo.



A través de las redes sociales su hermano, Gabriel Santos, difundió una fotografía de Joaquín y sus familiares pidieron que, quienes pudieran aportar información, lo hagan al Club Andino Bariloche al (0294) 15 463 6960 o al +54 9 292 461989.