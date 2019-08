Una mujer fue a votar a una escuela de Caballito y, segundos antes de entrar al cuarto oscuro, le dijeron que otra persona ya había votado en su lugar en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Desesperada, reclamó por el error. Mientras tanto, el jefe de la mesa le gritó, la maltrató y no le permitió acceder a su derecho, según denunció la afectada en diálogo con Crónica HD.

María Paula relató la indignante experiencia que tuvo que pasar este domingo por la mañana al intentar votar en la escuela Instituto Orsino, situada en la calle Nicasio Oroño al 916 del barrio porteño de Caballito. "Esperé mi turno como el resto de los ciudadanos pero, al llegar a la mesa de votación, me dijeron que yo ya había votado. Obviamente, negué la información y reclamé mi derecho a voto. Ellos me mostraron que en el troquelado con mi foto, había una firma que no era la mía", detalló.

Continuó: "Les dije que cometieron un error gravísimo y, en lugar de ofrecerme soluciones, el jefe de mesa me trató pésimo y me empezó a gritar. Les dije que esto era un fraude". Luego, se cuestionó: "¿Cómo sé que esto no fue un error sistemático, cómo lo chequeo?".

Además, explicó que ninguna otra persona pudo haber votado con su DNI y aseguró que nunca perdió sus documentos. "Tengo el mismo desde el año 2013 desde que hice la actualización de la libreta, la cual la tengo bien guardada en mi casa", dijo.