Cada 19 de noviembre se conmemora el Día del Inodoro, fecha instalada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para concientizar e informar sobre la importancia de la higiene personal, factor clave para el cuidado de la salud.

En Argentina, se trata de una pauta delicada, ya que en el último censo poblacional realizado, seis millones de personas no cuentan con acceso a un baño digno.

Esto quiere decir que un 14% de los habitantes del país viven en déficit sanitario.

En respuesta a esta problemática, se originó la ONG "Módulo Sanitario", que organiza un evento en el Planetario porteño para concientizar y recaudar donaciones para mejorar en un futuro cercano la situación de tantos argentinos.

Durante el evento, se realizan distintas intervenciones públicas, como la instalación de un inodoro inflable gigante, cartelería y subastas de obras de arte hechas con artefactos de baño. Los participantes usan el hashtag #nomeaguanto para difundir el suceso en las redes sociales.

“La frase juega con una doble interpretación. No me aguanto porque todos necesitamos un baño higiénico y también porque no tolero la situación de que haya gente que no lo tenga”, explica Matías Nicolini, cofundador de la mencionada entidad, que se dedica a construir “módulos sanitarios” para familias de barrios populares.

Según la ONG, la falta de una letrina digna con agua corriente atrae una mayor incidencia de dolencias como la diarrea, infecciones cutáneas y genitales.

"Durante la pandemia quedó claro que el lavado de manos es el principal mecanismo de prevención pero hay gente que no puede hacerlo, que depende de que le presten una canilla o poder acceder a un bar", explicó Nicolini.