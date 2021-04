Tras confirmar el viernes por la mañana que había dado positivo de coronavirus su testeo de PCR, el periodista Diego Brancatelli, decidió compartir el duro momento que le toca vivir junto a su familia a través de su perfil de la red social Instagram.

"Luego de realizarme PCR, di positivo de COVID. Ahora aislado y esperando que todo esto pase rápido. A cuidarse TODOS!", indicó el periodista de "Intratables" emitido por el canal de televisión América a través de Twitter.

En la noche del viernes, el comunicador compartió un emotivo posteo en Instagram junto a una imagen con su familia mientras transita el covid-19: "Y acá estamos. Peleando. Soy COVID positivo. Ahora un poco molesto. Con algunos síntomas leves. Creemos saberlo todo. Pero les puedo asegurar que cuando te toca, te llenas de preguntas. Miedos. Deseos lindos. Que todo pase pronto. Gracias a todos y cada uno que de distintas formas me han hecho llegar su preocupación. Su colaboración", comenzó el panelista.

"Es emocionante saber que en la vida tengo tanta gente que está ahí cuando la necesitas. Y lo más importante: tengo la familia más hermosa del Planeta. Una madraza/mujer/compañera como @ceciliainsinga y 2 hijos potros. Que entienden todo. Gracias Gracias Gracias", siguió Brancatelli.

"Espero que esta pesadilla pase pronto. Para mi, pero principalmente para toda la humanidad. A cuidarse. Yo era de los que más insistía en cuidarse...y acá estoy. Aún sin saber cómo me lo pesqué", afirmó el periodista que se enteró de la noticia antes de emprender un viaje de vacaciones.

Y cerró: "Rogando que todo siga así. Leve. Disfruten la vida, pero no la regalen. Cuídense. Cuiden a los suyos. No subestimen a este bicho. No se crean inmortales. Amo a toda mi familia. Quiero a todos mis amigos, compañeros, y prometo que ni se pueda voy a hacer la #Brancafest más grande de la historia. Para brindar por la vida!!!!".

Cabe destacar, que la producción del programa decidió que todos los compañeros de panel que estuvieron a menos de dos metros del periodista se hisoparan por ser considerados contacto estreche. Entre los panelistas está Gustavo Grabia.