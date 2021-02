El popular actor de 57 años, Diego Peretti, reveló una mala experiencia que tuvo durante esta pandemia del coronavirus, por otro tristemente celebre "cuento del tío".

El artista conocido, entre otras cosas, por su rol en la ficción "Los Simuladores" relató que luego de depositar gran parte de sus ahorros en un emprendimiento inmobiliario se quedó casi sin nada: "Le di la plata, se borró y me dejó con la deuda", dijo sumamente consternado.

La situación salió a la luz luego de que a Peretti le realizaran una entrevista televisiva en la que le consultaron por su situación durante el aislamiento por el virus Covid-19. "Tuve la suerte de tener ahorros. A la gente que no tiene ahorros se le hace mucho más difícil”, comentó irónico el actor en A24.

.

"No se puede prever nada en un estado de pandemia. No solo acá, en el mundo. Y cuando te encontras con alguien que no cumple... A un gestor inmobiliario le di la plata, después se borró y me dejó con la deuda”, detalló. “Se va con tu plata. Eso me pasó", agregó molesto con lo sucedido.

El actor también lamentó saber que no es el único que ha tenido que atravesar por estas situaciones. "Judicialmente no se dice estafa, se dice 'no cumplimiento del contrato'. Me están por cagar. Estoy en esa. Hace un año que estoy en esta...", sentenció.