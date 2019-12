El agente de tránsito Santiago Siciliano salió después de casi tres meses de la internación en Hospital Fernández, tras ser atropellado por el periodista Eugenio Veppo, en donde perdió la vida su compañera Cinthia Choque a causa de la embestida con el auto.

Siciliano afirmó que "la vida misma es un milagro y hay que agradecerlo a diario" una vez salido del centro de salud ubicado en el barrio de Palermo y sostuvo que comenzó a "valorar cosas que por ahí en otros casos no valoraba".

El agente de transito, quien recibió el impacto del vehículo de Veppo de 130 kilometros por hora, se mostró esperanzado en volver a caminar tras someterse a varias sesiones de kinesiología para recuperar su movilidad, aunque en la actualidad anda en silla de ruedas.

LEÉ TAMBIÉN: Elevan a juicio la causa contra el periodista Eugenio Veppo

"No me acuerdo nada del choque, me desperté en terapia intensiva" sostuvo Siciliano, quien no logra recordar el episodio en que fue atropellado por Veppo, sucedido el 8 de septiembre pasado durante la madrugada.

Por último, aseguró que intentará llevar "una vida normal" y se mostró agradecido con quienes le manifestaron "su apoyo" o "rezaron" por él.