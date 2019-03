Docentes de todo el país nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Educación ( Ctera) se movilizaron este miércoles a la Plaza de Mayo, en reclamo de la apertura de una paritaria nacional, e iniciaron un paro por 72 horas que afectó parcialmente el inicio del ciclo lectivo en gran parte del país.



Los manifestantes se concentraron desde las 11 en la intersección de las avenidas de Mayo y 9 de Julio para marchar hacia la Plaza de Mayo, donde realizaron el acto central sobre un escenario montado de espaldas a la Casa de Gobierno.

Por avenida De Mayo, Docentes de todo el país marcharon hacia la Plaza. (Jonatan Moreno-Crónica)

Además de la paritaria nacional, los docentes reclamaron por un aumento del financiamiento educativo, condiciones "dignas" para enseñar en las escuelas y aumento para comedores y becas en las distintas provincias.



"Pedimos que el Gobierno nacional cumpla con la ley y convoque la paritaria nacional. Lo de Alejandro Finocchiaro es una falta de respeto a los docentes", sostuvo la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, en declaraciones a la prensa.



"El Gobierno fijó por decreto un aumento que aumentó el básico un 15% sin convocar a la paritaria nacional. Cuando quisimos poner la escuela itinerante nos reprimieron y, salvo tres medios, en general ignoraron el hecho", agregó la dirigente sindical.



Se espera una gran concentración en Plaza de Mayo. (Jonatan Moreno-Crónica)

Por su parte, el secretario general UTE- Ctera, Eduardo López, señaló: "Hoy las clases empezaron en la calle. Estamos acá porque el gobierno incumple la ley y mercantiliza la educación".



Con excepción de seis provincias -Neuquén, Misiones, Mendoza, Chubut, Tucumán y Santiago del Estero, además de la ciudad de Buenos Aires, los gremios docentes de la mayor parte del país realizan entre esta jornada y el viernes un paro de actividades.



En la ciudad de Buenos Aires, 15 de los 17 gremios docentes del distrito aceptaron la propuesta salarial del gobierno porteño. Los dos sindicatos que no aceptaron la oferta fueron UTE y Ademys.



Según datos del ministerio de Educación de la Nación, menos de un 30 por ciento de los docentes de todo el país adhirió durante a la primera jornada del paro por 72 horas convocado por Ctera.





En tanto, los gremios docentes de Neuquén, Misiones, Mendoza, Chubut, Santiago del Estero y Tucumán, además de los porteños, lograron acordar incrementos salariales.

Castillo, docente, fue asesinada en Santa Fe.

Por su parte, el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, instó a la gobernadora María Eugenia Vidal a que convoque a los docentes para mejorar la paritaria.

"Le pedimos a la gobernadora que nos convoque. Queremos que nos reconozcan la pérdida del poder adquisitivo. Le pedimos que no nos levantemos hasta que lleguemos al acuerdo", esbozó Baradel.

Sobre la medida de fuerza, el sindicalista la definitió de "contundente". "Tenemos un acatamiento del 93% a nivel nacional y 90 % en Capital a pesar de las amenazas por parte de los ministros de la provincia", contó Baradel.



Ademys participó del paro docente de 72 hs (Télam).



Propuestas insuficientes



El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, ratificó que se les descontarán los días no trabajados a aquellos docentes que se plieguen al paro convocado desde este miércoles por el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB).



"Es una política que establecimos y comunicamos a los docentes en diciembre de 2015, cuando no habíamos tenido un solo día de conflicto. No es una novedad, ha sido así y así será mientras estemos a cargo", dijo Villegas en diálogo con radio La Red y Canal 13.



El funcionario explicó que "no es lo mismo ir a trabajar que no ir", y consideró que "no podemos pagar un servicio que la comunidad no recibió".



Luego, el ministro expresó que "desde el mes de noviembre y diciembre escuchamos la voz del secretario general del Suteba, Roberto Baradel, diciendo que si las clases en marzo no arrancan es culpa de gobierno" provincial.

Roberto Baradel volvió a pedirle a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal una reunión para mejorar la paritaria (Jonathan Moreno/Crónica).



Villegas dijo también que al gobierno provincial "lo único que le interesa es que se inician las clases", y apuntó que "esta última oferta salarial es equivalente a todas las obras de infraestructura que se van hacer en la provincia en 2019".



A pesar de haber tenido una inflación de casi el 50 por ciento, el ministro detalló, orgulloso, que la propuesta formulada por la administración bonaerense a los sindicatos "lleva el sueldo inicial del maestro de grado con un aumento del 20,5% para el primer trimestre, poniéndolo en $20.150 netos de bolsillo en marzo; y desde allí, inflación para el resto, mes a mes por el primer trimestre y después trimestral; más un 5% en diciembre con impacto en la segunda cuota del aguinaldo de este año", subrayó.