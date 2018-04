El ex titular de la AFIP en el kirchnerismo, Ricardo Echegaray, depositó la caución de un millón de pesos que se le había exigido para evitar quedar detenido en una causa por contrabando de un auto diplomático en la que fue procesado, dijeron fuentes judiciales.



El pago se efectuó vía bancaria y la defensa del ex funcionario presentó la constancia en el juzgado penal económico a cargo de Diego Amarante, el juez de la causa, según explicaron los informantes.



El magistrado procesó a Echegaray la semana pasada y le dio diez días de plazo para concretar el depósito.



El ex titular del organismo recaudador fue procesado en ese caso por las irregularidades en el trámite para otorgar franquicia diplomática -y evitar el pago de impuestos- en la importación de un vehículo de alta gama por parte de un representante de Taiwán en el 2006.



El automóvil entró al país libre de impuestos y luego fue revendido. Echegaray fue procesado con un embargo de cinco mllones de pesos y se le prohibió salir del país. Al momento de los hechos, la oficina comercial de Taiwán no tenía rango diplomático en el país.