El promedio de personas que circularon diariamente por el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA) durante la primera semana del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (Dispo), decretado por el Gobierno Nacional, se incrementó casi un 6 por ciento, según datos relevados por organismos de Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires.



El mayor aumento se registró en los trenes, donde viajaron un total de 296.463 pasajeros, un 18,51 por ciento más que la semana anterior, mientras que en los colectivos se trasladaron 1.633.553 personas (+6,7 por ciento) y en los subtes fueron 94.212 usuarios (+6,42 por ciento).



El aumento de la circulación, que abarca el movimiento tanto en el transporte público como en las autopistas urbanas, se debió a la ampliación del margen de personas habilitadas para utilizar los servicios (como docentes y alumnos que concurren a actividades en las escuelas) y a la eliminación de la exigencia de contar con permiso habilitante para desplazarse de manera particular que comenzó el pasado lunes.

La situación llevó a las autoridades de Transporte a autorizar un incremento de la cantidad de personas que pueden viajar en los servicios públicos durante las horas pico, aumentando a un máximo de 10 los pasajeros parados en los colectivos y a uno por metro cuadrado en los espacios libres disponibles de los trenes.



La medida, adoptada por el ministro de Transporte, Mario Meoni, en conjunto con autoridades provinciales, porteñas y referentes del Ministerio de Salud, está destinada a "resguardar el distanciamiento social y evitar grandes aglomeraciones dentro de las formaciones para mitigar la propagación del coronavirus", informaron fuentes oficiales.



No obstante, los pasajeros habilitados a utilizar el transporte automotor y ferroviario continúan siendo los que tengan el Certificado Único Habilitante para Circulación-Emergencia Covid 19 o exhiban el permiso emitido por la aplicación CuidAr en su dispositivo móvil, una restricción que no se aplica a quienes circulen en cualquier otro medio que no sea el transporte público.

Al respecto, las empresas que prestan los servicios están obligadas a garantizar la máxima frecuencia, contar con una correcta ventilación en los vehículos y circular exclusivamente con pasajeros afectados a las actividades esenciales, alcanzados por excepciones a las restricciones o personal docente, no docente y alumnos que asistan a actividades académicas presenciales.



Además, deben extremar los recaudos para la desinfección e higiene de los vehículos y, en todos los casos, tienen que exigir el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón durante todo el viaje y en las paradas de colectivo y las estaciones de trenes.



El promedio de personas circulando diariamente por el AMBA en transporte público y en autopistas durante la primera semana de la Dispo fue de 2.401.488, lo que representa un 5,90 por ciento más que la semana anterior a la implementación de esta medida pero 44,18 por ciento menos que en los siete días previos a la declaración del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el 19 de marzo pasado.

De este total, 682.979 personas se trasladaron por las autopistas urbanas, un 3,93 por ciento más que la última semana del ASPO y 15,12 por ciento por debajo de la prepandemia. En tanto, utilizaron el transporte público en el AMBA, un promedio diario de 1.718.509 usuarios, 6,81 por ciento más que la primera semana de noviembre pero 50,83 por ciento menos que antes de la pandemia.



En ciudad de Buenos Aires en particular, hubo un aumento en la cantidad de pasajeros que se trasladaron en subte, tren y colectivo esta semana, aunque se registró una baja de los viajes en bicicleta, la opción que tuvo una demanda alta durante los meses de pandemia.



El viernes 6, el último día hábil en que estuvo vigente el aislamiento social, circularon por las avenidas de la Ciudad unos 245 mil vehículos, mientras que el lunes 9 la cantidad se elevó a 297 mil. En el caso del subte, el viernes viajaron 119 mil personas, el lunes 123 mil y el martes 127 mil, con lo que se alcanzó una marca que representa el 13% del volumen habitual de pasajeros que utilizaban ese servicio antes de la cuarentena, cuando las seis líneas y el premetro trasladaban cerca de un millón de usuarios.

En el tren se efectuaron el viernes 392 mil viajes, el lunes 412 mil y el martes 432 mil, lo que representa, de acuerdo a datos oficiales, un incremento pero que, a su vez, es un 61% menos de pasajeros respecto de antes de la pandemia. Los colectivos que realizan el 80% de los viajes que se hacen en el transporte público, en tanto, evidenciaron también una suba en la cantidad de pasajeros trasladados que fue de 3.863.000 el viernes a 3.990.000 el martes pasado.



Por último, el sistema de EcoBici, que ofrece la posibilidad de usar bicicletas públicas de manera gratuita por un tiempo de 30 minutos, pasó de 12.500 viajes el último día del aislamiento a 10.800 el primer día del distanciamiento.