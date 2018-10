La búsqueda del ARA San Juan por parte de la firma norteamerica Ocean Infinity, llegó a la conclusión que el submarino no se encuentra en las inmediaciones donde se produjo la presunta implosión del buque de guerra.

Por este motivo, ahora la atención se centra en la ubicación en que se registraron tres intentos de comunicaciones realizadas desde el ARA San Juan, y que la Armada no registró en su momento.

Hacia esa posición, se encamina el buque que lleva a bordo a cuatro familiares de las víctimas, entre ellos a Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los oficiales de a bordo.

"Las certezas que nos viene dando este operativo de búsqueda es que el submarino no está en lo que fue marcado como epicentro del evento hidroacústico; no está en cercanías de la última posición que se dio en virtud de la última comunicación. Es una zona que se revisó una y otra vez y no está", reconoció Tagliapietra, cabeza visible de las familias de los 44 tripulantes.

"Ahora se nos abre una serie de preguntas. Si bien tengo la misma fe y esperanza de encontrarlos en otro lado, se disparan interrogantes como saber qué pasó y viene ligado a los personajes que nos han mentido y nos han ocultado información y dilataron todo lo más que pudieron", agregó el abogado.