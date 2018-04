Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, reclamó este martes a sus colegas dirigentes que no miren para el costado y se comprometan en el esclarecimiento de los presuntos casos de abuso en el deporte, al tiempo que pidió a la Justicia "tolerancia cero" si se comprueban.



"Es un tema realmente severo y que ataca, vertical y horizontalmente al deporte en el mundo. Les digo a mis colegas dirigentes que no guarden cosas abajo de la alfombra, que asuman la responsabilidad, porque el solo hecho de enterarse o escucharlo, amerita que uno se presente en la justicia y pida ayuda", exigió Werthein, en declaraciones, al dejar en claro su compromiso con la investigación de las denuncias por abusos en varios deportes.



"Si después las cosas no se verifican, la justicia sabrá lo que tiene que hacer, pero no podemos dejar pasar algo así. Si nosotros nos enteramos, aunque sean casos muy antiguos, lo denunciaremos porque el delito sigue siendo el mismo", agregó.



Werthein resaltó que el COA tiene un compromiso doble porque "no hay que olvidar que esos delitos o presuntos delitos fueron cometidos por gente que viajó y participó en delegaciones de representación nacional, con recursos que provenían del Gobierno".



A principios de abril, el COA hizo una presentación judicial ante el fiscal Guillermo Marijuan luego de enterarse de que a un entrenador de las selecciones nacionales de la Confederación Argentina de Gimnasia habría abusado sexualmente de algunos atletas durante la década del 90.



"Tenemos una Comisión de Atletas y una Ombudsman de los atletas, que es un cargo que yo inste que se forme. Trabajamos en conjunto entre todos y encontramos información fehaciente de que podrían haber existido abusos en gimnasia, que databan de 20 o 25 años atrás. Hicimos lo que creemos todo dirigente debe hacer, que es presentarse en la justicia y pedir que lo investigue y, si hay culpables, que paguen. Hemos protegido a los atletas", recordó.



El presidente de la Federación Ecuestre Argentina fue al hueso y no ocultó cierto malestar con el tema: "Tenemos que ser proactivos y creo que los dirigentes de gimnasia, en este aspecto, no han cumplido su rol adecuadamente, porque yo no puedo creer que en 25 años nunca escucharon nada. Quizás me equivoco, pero yo soy frontal".



"Si lo sabías te hubieras presentado a la justicia para que lo investigue, porque si no como defendemos a los chicos y a las victimas. Ese es nuestro rol. No se trata de ser valiente, se trata de hacer para lo que uno está. Nuestra reacción fue esa y va a seguir siendo esa, con tolerancia cero", manifestó tajante.



Esta semana se conoció la denuncia de abuso de una ex jugadora de hockey sobre césped contra un ex preparador físico de "Las Leoncitas" y también del equipo masculino "Los Leones", hecho que habría ocurrido en 2005 cuando la víctima tenía 14 años y el hombre 39.

El empresario aseveró que "no le vamos a dar una reprimenda desde el Comité Olímpico o el ENARD, van a ir a la justicia. Toda persona que abuse de los derechos de los chicos o de los grandes va a ir a la justicia para ser juzgado y pagar".



"Estoy absolutamente comprometido con tolerancia cero y trabajar para que esas cosas no ocurran, pero las Federaciones son las que tienen que hacer el esfuerzo y tener políticas de protección de los atletas y de contratación de entrenadores", detalló, pidiendo a los organismos deportivos que no se desentiendan del tema y que deje de funcionar "la dedocracia".



"Si vos vas a contratar un gerente para una empresa, el candidato pasa por un proceso de selección, un examen ambiental y por un psicólogo. Qué tenemos que hacer cuando vamos a contratar un entrenador para trabajar con chicos. Lo mismo. Tiene que pasar por una serie de test para saber si esta apta para trabajar con chicos o no. Después nos podemos equivocar, pero todo empieza en el sistema que vas a usar para seleccionar", explicó.



En su posición de presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud a desarrollarse en Buenos Aires del 6 al 18 de octubre próximos, Werthein promovió la creación de una oficina que será atendida por un funcionario del COI, que estará disponible para recibir cualquier denuncia sobre incidentes que puedan implicar casos de acoso o abuso y que estará en contacto con las autoridades locales.



"Hay cambios culturales que hacer. Acá hay que tener mucho cuidado con los chicos. Esto se lo dijimos a los Jefes de Misión. Cuando traigan a un chico o una chica y lo tenga que atender un médico u otro profesional, que lo haga en presencia de un testigo. Que esté el entrenador", explicó.



Asimismo, puntualizó que "hay que cambiar eso de que cuando un chico hace bien un ejercicio y viene el entrenador y, para felicitarlo, le da una palmada en la cola. ¿Qué tiene que hacer un entrenador tocándole la cola a una nena. Si eso se profundiza le parece todo normal, entonces son pautas culturales que cambiar. Si querés felicitarlo chocale el puño o chocale los cinco".



"Tenemos que hacer mucha prevención, tenemos que elaborar protocolos y tomar acciones. Cuando se trata de chicos siempre tiene que haber testigos. No dejar sola a una nena o a un nene con un médico, preparador físico o quien sea. Tenemos que hacerlos sentir cómodos", concluyó.



Durante los Juegos, el COI y el Comité Organizador llevarán adelante una serie de actividades para educar a los atletas sobre sus derechos y potenciales riesgos a su integridad y también se instalará un stand sobre seguridad en el deporte.