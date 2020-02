El albañil que encontró 250.000 pesos mientras trabajaba entre los escombros de una vivienda y se los devolvió al dueño fue recibido este lunes por el intendente de General Alvear, quien le ofreció un empleo en el área de Obras Públicas del municipio mendocino.



Se trata de Saúl Jiménez, de 31 años, desocupado, casado y con cuatro hijos pequeños, quien fue recibido este lunes por el el intendente Walther Marcolini.



"El intendente me ofreció algo que yo venía buscando hace mucho tiempo, que es tener un laburo para poder sustentar a mi familia, así que si Dios quiere vamos a estar trabajando para la municipalidad de General Alvear", dijo emocionado el joven, quien hace changas como albañil en la localidad de Alvear Oeste.

Jiménez fue contratado por un comerciante de General Alvear, ciudad ubicada al sur de Mendoza, luego de haber perdido el 80 por ciento de su vivienda en un incendio, y al retirar el techo encontró una suma de 250.000 pesos entre los escombros.



"Mis queridos amigos, quiero que vean esta persona... Se llama Saúl Jiménez, encontró entre los escombros dinero y sin dudarlo fue y me lo entregó. Alvear tiene muy buena gente...", escribió el comerciante en su red social.

El mensaje de Oscar Calvo en Facebook.

"Sacando el techo, entre los escombros encontré el dinero, fui y se lo devolví al dueño porque sé lo que es perder algo y no recuperarse de algo así", comentó el hombre a la prensa.



"Lo agarré, lo puse debajo de la remera y llamé a don Calvo. Le dije: 'Tengo algo para usted, que era suyo'", relató.



"Yo nunca había visto tanta suma de dinero junta. Fue una alegría, pero si el dinero no te pertenece tenés que ver de quién es y devolverlo a su propietario y más si es una familia que perdido el 80 por ciento de su hogar", relató Jiménez, quien es además evangelista.



"Para mí es muy bueno poder ayudar a una familia, me siento orgulloso y contento porque esa familia hoy en día pueda salir adelante nuevamente", dijo, feliz de tener un trabajo fijo a partir de mañana mismo.



El albañil fue recibido también por el secretario de Desarrollo Humano, Pablo Reyes.



Asimismo, personal de la Secretaría de Desarrollo Humano concurrió a su casa para asistir a la familia con algunas necesidades.



"Siempre se ha asistido a esa familia desde esa Secretaría. Pero lo importante es que empieza mañana a trabajar", destacaron desde la intendencia.