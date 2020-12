Diego Armando Maradona fue el mejor jugador de fútbol de la historia y su manera de ser y fama lo llevaron a hacer realmente lo que quería.

Pelusa se animaba a todo y por eso, en 2005, debutó con "La Noche del 10" por Canal 13 con la producción de nada menos que de Eduardo "Coco" Fernández.

Fueron 13 episodios en donde se vio a un Diego auténtico, pero esta vez en vez de brillar con la cámara, lo hizo con un micrófono.

El ciclo tuvo grandes invitados como Pelé, Fidel Castro y Mike Tyson e inclusive Diego llegó a entrevistarse a sí mismo, en una "jugada brillante" con títulos que quedarán para siempre.

Pero sin lugar a dudas que uno de los programas más emocionantes para él fue tener, un mano a mano con Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, que encarnó personajes como "El Chapulín Colorado" y "El chavo del 8", siendo este último el preferido del ex técnico de Gimnasia.

El momento exacto en el que se abre la puerta del estudio e ingresa Gómez Bolaños, provocó una profunda emoción en quien fuera campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de fútbol disputado en México en el año 1986.

Ambos se demostraron su admiración. "Gracias por venir. Usted es mi ídolo, maestro, es mi ídolo de verdad", le dijo quien brilló en Napoli al verlo ingresar.

"Y el mío es Maradona. Nunca gocé tantos partidos de fútbol, que me encanta, como cuando veía a Diego Maradona pegado al balón", le devolvió el gesto el humorista.

"Yo lloro de risa con su humor y me hace muy bien verlo. Yo pasé momentos muy malos en mi vida pero cuando veía El Chavo me relajaba, me entraba una tranquilidad muy grande. Entonces por eso pedí que venga, que esté al lado mío. Y quiero tener una charla con usted. ¿Puede ser?", continuó el conductor.

Antes de sentarse frente a Maradona, Chespirito fue hasta la tribuna donde estaba Don Diego y le dijo: "Lo felicito. Sabe hacer las cosas", y una vez acomodado en su silla, afirmó: "Estoy muy nervioso porque no es fácil estar enfrente de quien ha sido mi admiración y no solo mía sino también del mundo entero. El deporte universal es el fútbol y Maradona encabeza toda esa legión de grandísimos jugadores".

"No hay nada más lindo que poder sonreír, que poder divertirse. Usted nos hace divertir a todos. Yo lo que veo de El Chavo es que tiene un humor sano, lindo, divertido, que no ataca a nadie. Que construye para los chicos. Esto es lo que yo admiro de usted", respondió Diego ante sus palabras.

Chespirito escuchó atentamente y sostuvo: "Yo agradezco esas palabras infinitamente porque fue lo que intenté hacer y creo que lo conseguí. Yo creo que el ser humano necesita comer, beber, respirar y divertirse. Pero debe comer, beber y respirar cosas que no le hagan daño. Y también necesita divertirse sanamente. Si lo he logrado, y por lo que me estás diciendo yo creo que sí, ya estoy compensado".