Conocida la noticia sobre la elaboración de la vacuna contra el COVID-19 en nuestro país, Esteban Corley, director del laboratorio argentino que producirá la misma, dio precisiones sobre los tiempos que llevará el proceso y vaticinó que "en enero vamos a tener lotes comerciales".

El biólogo molecular explicó que "vamos a trabajar con celeridad pero esta es una vacuna que está en la fase 3 de estudio y se piensa que a fines de octubre y principios de noviembre van a estar los resultados definitivos de la eficacia de la vacuna".

Esteban Corley destacó los detalles de la prometedora vacuna (Twitter).

Luego de contar que "hay cuestiones regulatorias" en toda producción y que existen previamente "lotes de ingeniería y validación", Corley precisó en diálogo con A24: "Acá seguramente vamos a tener una vacuna en condición comercial en el primer semestre del año que viene. En enero creemos que vamos a tener lotes comerciales".

En el anuncio que hizo este miércoles, el presidente Alberto Fernández detalló que la producción local se enmarca en un acuerdo que la Fundación Slim firmó con el laboratorio AstraZeneca, que se encarga de elaborar la vacuna de los especialistas de la Universidad de Oxford.

¿Cómo se llevará a cabo el proceso para fabricar la vacuna?

Al respecto, Corley señaló que "nosotros vamos a comenzar ahora con una transferencia tecnológica de la vacuna desarrollada por Oxford en cooperación con laboratorios AstraZeneca que en forma global hizo convenios en todos los países".

"Vamos a fabricar el inmunógeno, el principio activo de la vacuna. Lo que al inyectarse en el torrente sanguíneo nuestro, nos va a generar o despertar la respuesta inmune. Ese material será transportado a México, donde será formulado y envasado", añadió el director de mAbxience, que tiene su planta en la localidad bonaerense de Garín.

Y explicó el proceso: "Mandan la cepa vacunal que nosotros vamos a replicar para hacer la vacuna. Son organismo vivos o sea que se replican en el laboratorio. Se diluye, se formula y se llena en forma estéril es unos francos para poder ir a los pacientes o jeringas rellenadas".

Al ser consultado sobre "el riesgo de fracaso", el especialista consideró que "es muy bajo en una vacuna así porque ya atravesó la fase 1 y 2 en muchísimos pacientes con buenos resultados".

En ese sentido, recordó lo dicho en conferencia por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García: "Se ha probado una dosis que en 1000 pacientes dio un 91 por ciento de cobertura, de generación de anticuerpos y memoria celular. A un subgrupo se le hizo una segunda vacunación y ahí se mostró el 100 por ciento que en vacunas es algo inusual".

Corley se refirió también a la capacidad de producción: "El objetivo es unas 23 millones de dosis por mes con la intención de duplicar y llegar a 50 millones. Hay una necesidad primaria de unas 250 millones de dosis en la región".

Luego de señalar que aún no se conoce cuánto durará la inmunidad, el especialista dijo que en Argentina las deberían recibir "unas 10, 12 millones de personas con una dosis cada una". En esa línea, especificó que primariamente tendrían que recibirlas los trabajadores de la salud y seguridad y la población de riesgo, mayores de 60 años.

Además, llevó tranquilidad a la hora de referirse a las contraindicaciones: "Es una vacuna muy segura y eficaz. Los efectos adversos son los normales de cualquier vacuna. Nada que llame la atención o que preocupe".

Sobre el costo de la vacuna, anticipó que "se hablaba entre 3 y 4 dólares" al tiempo que indicó que "se venden a los Estados a través de licitaciones y sistemas de compra" para su distribución.

Por último, se refirió a la vacuna rusa que anunció Vladimir Putin: "No la conozco pero no tengo ninguna razón para pensar que no funcione porque la vacuna seguras y efectivas la tecnología existe".