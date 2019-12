Por Melanie Berardi

@MelBerardiOk

Gran revuelo generó Alberto Fernández en Twitter, la red social que eligió para hacer divertidos intercambios con sus seguidores, días antes de asumir como Presidente. En aquel momento, varios usuarios le pidieron saludos, aliento para algún examen o felicitaciones por su cumpleaños.

Pero otros le hicieron interesantes propuestas, como Daniel Espinosa, herrero y soldador de 27 años, quien ofreció sacar las rejas de la Plaza de Mayo y convertirlas en un monumento para las Madres, quienes adoptaron el nombre de ese emblemático espacio en la búsqueda de sus hijos detenidos desaparecidos en la última dictadura militar. "A ellas y al Pueblo les pertenece la Plaza", escribió el joven en su perfil, en el que recibió cientos de comentarios en apoyo a su iniciativa.

El tuit de Daniel para Alberto Fernández.

Daniel es vecino de la localidad bonaerense de González Catán, en La Matanza. En diálogo con Crónica, contó que su trabajo con el metal era un pasatiempo, pero comenzó a dedicarse de lleno por su cuenta luego de quedarse sin trabajo hace cuatro años. "Éstos últimos fueron muy malos en lo laboral. A medida que iban pasando los meses, disminuía el trabajo", relató.

El joven detalló que realiza tanto herrería de obra como de interiores; y que fabrica piezas que van desde un portón, rejas o una escalera, aunque también "algún que otro mueble".

Daniel Espinosa, con su máscara de soldador.

"La idea se le ocurrió a un amigo, Damián, que me dijo 'el día que volvamos, tenés que sacar las rejas de la Plaza' y mucho tiempo después, surgió proponerle al nuevo Presidente hacer un monumento", explicó el herrero, quien no dudó en hacerle llegar su mensaje por las redes sociales al flamante mandatario.

Su propuesta consiste en colaborar con un artista o arquitecto que pueda diseñar el monumento; mientras que él dará forma a las rejas en el emocionante homenaje para las Madres de Plaza de Mayo.

LEÉ TAMBIÉN: Eufórico festejo para decirle "chau" a las rejas en Plaza de Mayo

"La Plaza es del Pueblo y de las Madres, no de un gobierno", reiteró Daniel a Crónica al hacerse eco del reclamo sobre el enrejado colocado por el Gobierno porteño y que dividía en dos el emblemático lugar frente a la Casa Rosada.

Daniel trabajando en su taller.

El apoyo a la iniciativa de Daniel se hizo sentir no sólo en las redes sociales, en las que recibió cientos de comentarios y miles de compartidos y "me gusta", sino también en la calle, donde personas lo reconocieron y saludaron: "Todos me apoyaban y me deseaban suerte, algo que jamás estuvo en mente. La verdad que no pensé que iba a llegar tan lejos, ya que incluso lo compartieron en Instagram a Facebook".

"No pensé que iba a llegar tan lejos", expresó el herrero de 27 años.

Dos días antes del traspaso, empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quitaron las rejas de Plaza de Mayo, como habían acordado el reelecto jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y Fernández, en una reunión. Daniel lo celebró en sus redes sociales, mientras espera "alguna respuesta oficial por parte del nuevo Gobierno" para llevar adelante su proyecto.

"Veo con esperanzas esta nueva gestión porque va a traer tranquilidad a la vida de las personas. Hacer este monumento significaría mucho para mí: quedaría en la memoria del país en el momento histórico que estamos viviendo", remarcó Daniel.