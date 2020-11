El Grupo Octubre (GO) informó la concreción de la compra de Telearte y de FM Aspen, quedando de esta manera como su operador.

A través de un comunicado, el grupo precisó que "durante el mes de diciembre de 2019, GO firmó acuerdos con Telearte para llevar adelante de manera conjunta la producción de contenidos y de nuevos proyectos audiovisuales. Posteriormente, en el mes de mayo de este año avanzó con acuerdos para el desarrollo de la nueva señal de noticias IP, perteneciente a GO, buscando así la generación de nuevos puestos de trabajo en el sector, fortaleciendo la libertad de expresión y creando nuevas voces en el mapa audiovisual del país. Finalmente, en el mes de junio GO aceptó la propuesta para la adquisición de Canal 9 y FM Aspen, sujeto a estrictas obligaciones de confidencialidad y un proceso posterior que acaba de concluir exitosamente".

"La Argentina y el mundo se encuentran sumergidos en una de las peores crisis económicas, sociales y sanitarias de la historia producto de la pandemia. Es por esto que GO siempre ha intentado resguardar en forma irrestricta las fuentes laborales, tanto en Canal 9 como en FM Aspen y en todos sus medios de comunicación", añadió.

.

En otro pasaje, señaló que "GO desde hace veinte años lleva adelante diversos proyectos audiovisuales y gráficos. Comenzó reeditando la revista Caras y Caretas, luego editando El Planeta Urbano y hace diez años lanzó la radio AM 750 y posteriormente comenzó a gestionar el diario Página/12. Recientemente lanzó la señal de noticias IP con el objetivo de hacer foco en la información y la pluralidad de voces. Además, IP se convirtió en el primer canal de noticias con paridad de género de la Argentina".

"Al día de la fecha se han cancelado la totalidad de los créditos del concurso preventivo de las entidades vendedoras de Telearte, informando la operación al Juzgado interviniente y a las autoridades de aplicación. De esta forma, GO finalizó el proceso de compra de Telearte y FM Aspen, lo que llevará tranquilidad a las más de mil familias que trabajan directa o indirectamente en las emisoras", concluyó el comunicado.