“Si boludo parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá”, le dijo el neurocirujano Leopoldo Luque a un amigo en momentos en que viajaba hacia el country San Andrés, en Tigre, donde los médicos de la ambulancia intentaban reanimar a Diego Armando Maradona (60), el pasado 25 de noviembre.

Mientras manejaba por la autopsia, el médico intercambiaba varios mensajes de texto y audio a través de WhatsApp con la psiquiatra Agustina Cosachov, quien encontró al ídolo descompensado en su habitación, en una visita programada junto al psicólogo Carlos Díaz.

.

Todos los intercambios de Luque con Cosachov y sus colegas publicados por Infobae fueron incorporados en el expendiente valorados como de interés por el equipo de fiscales de San Isidro conformado por John Broyad, Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, que investiga la responsabilidad de ambos profesionales en un posible homicidio culposo por negligencia o impericia médica.

En los audios, extraídos de los teléfonos secuestrados en los allanmientos a los domicilios y consultorios de los médicos, puede escucharse a una Cosachov nerviosa y un Luque serio, que intenta mantener la calma frente al cuadro de su paciente.

.

Los audios de Luque y Cosachov mientras Maradona moría

Al médico se le puede escuchar en uno de los mensajes de voz en que le cuenta a un colega lo que había pasado y para indicar con precisión dónde queda el country donde Maradona estaba muriendo: “Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenes que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Esta sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación”.

Minutos más tarde, Luque respondía a uno de sus contactos que le envió una captura de pantalla de televisión donde un noticiero anunciaba que Maradona se había descompensado. La respuesta del médico es insólita: “Si boludo parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá”.

Agustina Cosachov, la psiquiatra de Diego Maradona.

Con Cosachov, en tanto, el intercambio se da más intenso entre audios y mensajes que detallan lo que pasaba dentro de la casa de Maradona. “Ahora está con el equipo (de la ambulancia) lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia”, explica la psiquiatra.

En otro de los audios, la especialista es aún más específica del momento en el que lo encontraron a Diego cuando ingresaron a su habitación: “Entramos a la pieza y estaba frio, frio. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, 'El Negro', yo y 'Monona' (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada”.

.

Luego de eso Luque le envía dos audios seguidos en los que le consulta sobre si cuando ellos lo intentaron reanimar a Diego. Cosachov responde por escrito que se lo palpó y que “parecía muerto”.

El neurocirujano intenta calmar a su compañera de equipo médico. “Tranqui. Trata de bajar. Esto es así, es así. Es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga”, afirmó.

Y concluyó: “Ya está. Hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Estaba la familia al tanto de todo, todos en comunicación. Son pacientes así, muy difícil. Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para donde van así yo voy directo. Lógico que si sobrevive. Porque por cómo está el panorama está complicado. Si se quedan en la casa, a veces porque creen que no toleraría un traslado”.

.

Los fiscales aguardan para los próximos días el último de los informes complementarios de la autopsia, con el cual completarían todos los estudios solicitados y les permitiría convocar a la Junta Médica que analizará la historia clínica de Maradona.

No se descarta que Luque y Cosachov sean llamados a indagatoria. Y luego, la Junta Médica podría comenzar a analizar la documentación aportada por todos los peritos forenses para la segunda quincena de febrero.