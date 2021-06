El excandidato a presidente por el Frente Despertar, José Luis Espert, anunció en la tarde del jueves de esta semana haberse aplicado la vacuna contra el coronavirus, pero no dejó pasar la oportunidad para arremeter contra el gobernador bonaernese, Axel Kicillof, con una contundente crítica a su gestión

"Ya vacunado en la Cuba de Kicillof. Mil gracias a los laburantes que se rompen a cul... a diario laburando a lo bestia para pagar los impuestos que permitieron comprar la vacuna que me pusieron", expresó el economista liberal en la descripción de un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, donde se lo ve a la salida del centro de vacunación.

Ya vacunado en la Cuba de Kicillof. Mil gracias a los laburantes que se rompen a culo a diario laburando a lo bestia para pagar los impuestos que permitieron comprar la vacuna que me pusieron. pic.twitter.com/QHszZWvyTo — Jose Luis Espert (@jlespert) June 24, 2021

"Gracias mis queridos contribuyentes que han permitido que el comunista de Kicillof haya comprado la vacuna y me la hayan puesto. Es gracias a ustedes, los laburantes. Los que pagan los impuestos. ¡Kicillof, fuck!", concluye el polémico precandidato a diputado para la Provincia de Buenos Aires, levantando el dedo mayor de la mano derecha, dedicandole el vulgar gesto al mandatario bonaerense.

En tanto, este viernes, el panelista del ala kirchnerista del programa Intratables de América TV chicaneó al político liberal con su característico humor sarcástico:

Mucho fuck you, pero te vacunó el Estado Argentino @jlespert. ¿Vieron? Son todos iguales... Y eso que no hay vacunas.

El polémico tweet de Brancatelli en respuesta a la crítica de Espert a la gestión de Axel Kicillof.

La respuesta de Espert no se hizo esperar, y su repercusión fue tal en las redes sociales, que en las primeras horas de la mañana del viernes sus nombres se volvieron tendencia en Twitter. Pocos minutos después, el excandidato a presidente desafió a Brancatelli con una punzante crítica: "Hola Diegote ¿Vos decís que Kicillof sacó plata de su bolsillo para que yo me vacunara y por eso le debo las gracias a él? El Estado son impuestos y los impuestos los pagan los laburantes. Ellos me pagaron la vacuna. Yo me pague la vacuna. Sentido común darling", disparó.

El ida y vuelta del excandidato a presidente y el panelista de Intratables.

El conductor de AM 990 contratacó sosteniendo que "nunca" había querido dar a entender que era Axel Kicillof quien sacaba "plata de su bolsillo", sino "el Estado". Y concluyó: "Ese del cual renegás, querés ajustar, pero a su vez deseas ser parte. Si. Con nuestros aportes pero con una gran gestión. Deberías ser agradecido en vez de ser tan vinagre. ¡1 vez! Kisses", finalizó.

Cabe recordar que el candidato del partido Avanza Libertad está buscando consolidar un gran espacio opositor para enfrentar a los candidatos del Frente de Todos en Buenos Aires en las urnas, por lo que, junto a Javier Milei, intentarán unir fuerzas con Juntos por el Cambio y hasta el peronismo opositor de Florencio Randazzo.